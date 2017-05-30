به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صوت المنامه، مردم بحرین شب گذشته در اعتراض به اقدامات خصمانه اخیر رژیم آل خلیفه، در نقاط مختلف این کشور تظاهرات گسترده برپا کردند.

بر اساس این گزارش، تظاهرات کنندگان با سر دادن شعارهایی اقدامات سرکوبگرانه نظامیان آل خلیفه علیه انقلابیون و روحانیون برجسته بحرینی را محکوم کردند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات همچنین ضمن اعلام همبستگی مجدد خود با شیخ عیسی قاسم، بر لزوم توقف اقدامات خصمانه آل خلیفه با وی تأکید کردند.

گفتنی است، دادگاه وابسته به رژیم آل خلیفه چندی پیش شیخ عیسی قاسم را به یک سال حبس تعلیقی و مصادره اموال و وجوهات شرعی نزد وی، محکوم کرد.

با این حال، نظامیان رژیم آل خلیفه به صورت ناگهانی به منزل شیخ عیسی یورش برده و او را تحت اقامت اجباری قرار دادند. به دنبال اقدامات خصمانه چند روز اخیر آل خلیفه، تاکنون شماری از انقلابیون بحرینی شهید شده اند.