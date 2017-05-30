رمضان جلوه دگرخواهی مسلمانان در پرتو خداخواهی است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس رضوی، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در جلسه تفسیر سوره «لیل» که در سومین روز ماه مبارک رمضان و با حضور زائران بارگاه قدس رضوی در ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد برگزار شد، غرض از این سوره را انذار انسان‌ها دانست و اظهار کرد: خداوند این سوره را با سه سوگند تفکر برانگیز آغاز می‌کند، پروردگار متعال در این سوره به شب در آن هنگام که جهان را می‌پوشاند سوگند یاد می‌کند و این سوگند اشاره‌ای به اهمیت شب و نقش مؤثر آن در زندگی انسان‌ها، تعدیل حرارت آفتاب و آرامش و سکون همه موجودات و نیز عبادت شب زنده داران مؤمن دارد.

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه با اشاره به آیه «وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّی» عنوان کرد: خداوند متعال در ادامه به روز سوگند یاد می‌کند، آن لحظه‌ای که سپیده صبح تاریکی شب را فرا می‌گیرد و همه چیز را غرق نور و روشنائی می‌کند همان نوری که رمز حرکت، حیات و رشد تمام موجودات زنده است.

وی با بیان اینکه سعی، تلاش و کوشش انسان‌ها در زندگی متفاوت است، به آیه «إِنَّ سَعْیَکُمْ لَشَتَّی» اشاره و خاطرنشان کرد: جهت‌گیری و تلاش‌های انسان‌ها با یکدیگر متفاوت است و این تلاش‌ها تنها منحصر به اعمال نیست بلکه نیات را نیز شامل می‌شود.

عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان تمام اعمال را دارای «حسن فعلی» و «حسن فاعلی» خواند و عنوان کرد: کسانی که در این عالم مبتنی بر تقوا و برای رضای الهی تلاش می‌کنند سعادتمندان دنیا و آخرت هستند.

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به این مطلب که شاخص و ملاک برای ارزیابی دیگران «ادای امانت» و «صداقت در سخن» است، اضافه کرد: یکی از ویژگی‌های ماه مبارک رمضان تقویت دگرخواهی در پرتوی خداخواهی است و بطور کلی می‌توان این ماه را جلوه دگرخواهی دانست.

وی با بیان اینکه هر عمل خوب و خیری کرامت نیست، اظهار کرد: مؤسسات خیریه بسیاری در عالم وجود دارند اما عموما یا برای کسب شهرت، جلب توجه دیگران و یا جذب منافع کار می‌کنند، عملی ارزشمند است که بدون چشمداشت برای رضای الهی انجام شود.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با اشاره به ویژگی دگرخواهی در دین اسلام، اظهار کرد: بخششی که ائمه اطهار(ع) داشتند و در منزل حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه اطهر(س) مشاهده می‌شد، دو ویژگی مهم داشت، ابتدا اینکه تنها برای رضای خداوند بود و دیگر آنکه بدون هیچ چشمداشت و توقعی انجام می‌شد.