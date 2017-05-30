به گزارش خبرگزاری مهر، رضا قربانی با اشاره به یک هزار و دویست کیلومتر ایل راه عشایری در خراسان شمالی اظهار کرد: تاکنون با صرف چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار، یک هزار کیلومتر از این ایل راهها برای تردد عشایر در مسیرهای کوچ مرمت و تیغزنی شده که مابقی آن نیز در حال انجام و بهزودی پایان میرسد.
قربانی با اشاره به تصرف بخشهایی از ایل راههای عشایری توسط روستاییان و یا توسعه زمینهای کشاورزی به عناوین گوناگون و نبود مسیر مناسب تردد افزود: عشایر خراسان شمالی بهناچار از ایل راههای موجود تردد میکنند که بخش قابلتوجه کوچ آنان از جادههای مواصلاتی انجام میشود.
وی تصریح کرد: سه ایل راه اصلی شمالی، میانی و جنوبی در استان برای تردد عشایر استانهای گلستان، سمنان، خراسان رضوی و خراسان شمالی از مناطق قشلاقی مراوهتپه گلستان تا مناطق ییلاقی استان وجود دارد که سالانه ۶ میلیارد ریال اعتبار برای مرمت و تیغزنی آنها موردنیاز است.
خراسان شمالی بیش از پنج هزار خانوار عشایری دارد.
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