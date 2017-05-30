  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۹ خرداد ۱۳۹۶، ۹:۱۵

معاون توسعه امور عشایر خراسان شمالی مطرح کرد:

مرمت ایل راه‌های عشایری خراسان شمالی پایان خرداد به اتمام می‌رسد

مرمت ایل راه‌های عشایری خراسان شمالی پایان خرداد به اتمام می‌رسد

بجنورد- معاون توسعه و عمران امور عشایر خراسان شمالی گفت: با آغاز کوچ بهاره عشایر استان و بازگشت آنان به ییلاقات، تیغ‌زنی و مرمت ایل راه‌های عشایری آغاز و تا پایان خرداد ماه به اتمام می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا قربانی با اشاره به یک هزار و دویست کیلومتر ایل راه عشایری در خراسان شمالی اظهار کرد: تاکنون با صرف چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار، یک هزار کیلومتر از این ایل راه‌ها برای تردد عشایر در مسیرهای کوچ مرمت و تیغ‌زنی شده که مابقی آن نیز در حال انجام و به‌زودی پایان می‌رسد.

قربانی با اشاره به تصرف بخش‌هایی از ایل راه‌های عشایری توسط روستاییان و یا توسعه زمین‌های کشاورزی به عناوین گوناگون و نبود مسیر مناسب تردد افزود: عشایر خراسان شمالی به‌ناچار از ایل راه‌های موجود تردد می‌کنند که بخش قابل‌توجه کوچ آنان از جاده‌های مواصلاتی انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: سه ایل راه اصلی شمالی، میانی و جنوبی در استان برای تردد عشایر استان‌های گلستان، سمنان، خراسان رضوی و خراسان شمالی از مناطق قشلاقی مراوه‌تپه گلستان تا مناطق ییلاقی استان وجود دارد که سالانه ۶ میلیارد ریال اعتبار برای مرمت و تیغ‌زنی آن‌ها موردنیاز است.

خراسان شمالی بیش از پنج هزار خانوار عشایری دارد.

کد مطلب 3992096

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها