به گزارش خبرگزاری مهر، رضا قربانی با اشاره به یک هزار و دویست کیلومتر ایل راه عشایری در خراسان شمالی اظهار کرد: تاکنون با صرف چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار، یک هزار کیلومتر از این ایل راه‌ها برای تردد عشایر در مسیرهای کوچ مرمت و تیغ‌زنی شده که مابقی آن نیز در حال انجام و به‌زودی پایان می‌رسد.

قربانی با اشاره به تصرف بخش‌هایی از ایل راه‌های عشایری توسط روستاییان و یا توسعه زمین‌های کشاورزی به عناوین گوناگون و نبود مسیر مناسب تردد افزود: عشایر خراسان شمالی به‌ناچار از ایل راه‌های موجود تردد می‌کنند که بخش قابل‌توجه کوچ آنان از جاده‌های مواصلاتی انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: سه ایل راه اصلی شمالی، میانی و جنوبی در استان برای تردد عشایر استان‌های گلستان، سمنان، خراسان رضوی و خراسان شمالی از مناطق قشلاقی مراوه‌تپه گلستان تا مناطق ییلاقی استان وجود دارد که سالانه ۶ میلیارد ریال اعتبار برای مرمت و تیغ‌زنی آن‌ها موردنیاز است.

خراسان شمالی بیش از پنج هزار خانوار عشایری دارد.