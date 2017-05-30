توزیع سبد غذایی میان ۱۲۰۰ کودک نیازمند البرزی

علی سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه سبد غذایی پیشگیری از ابتلا به سوءتغذیه بهصورت هر دو ماه یکبار بین خانوادههای تحت حمایت دارای کودک زیر شش سال توزیع میشود، اظهار کرد: ارزش هر سبد غذایی ۱۶۰ هزار تومان است و در طول سال گذشته برای کالای تحویلی به هر خانواده مشمول طرح، رقمی معادل ۹۶۰ هزار تومان هزینه شده است .
وی افزود: بیش از ۳۰ هزار مددجو در البرز از طریق حدود ۲۰۰ مرکز درمانی طرف قرارداد از خدمات بهداشتی و درمانی کمیته امداد بهرهمند هستند .
سالارکیا تصریح کرد: گوشت قرمز و سفید، برنج، ماکارونی، شیر، حبوبات، تخممرغ، پنیر، کره، سیبزمینی، خرما، ماست، میوه و سبزی، سبد پیشگیری از ابتلا به سوءتغذیه را تشکیل میدهد .
مدیرکل کمیته امداد البرز با اشاره به بهرهمندی ۱۱۲ مددجوی دارای بیماری خاص و صعبالعلاج از خدمات رایگان شیمیدرمانی و دیالیز مراکز طرف قرارداد این نهاد در استان، گفت: عمده مددجویان تحت حمایت دارای بیماری خاص و صعبالعلاج به علت ابتلا به انواع سرطان، اماس، نارسایی کلیه و اختلال رشد از خدمات درمانی ویژه این نهاد استفاده میکنند .
وی ضمن تأکید بر لزوم مشارکت مردم نوعدوست در طرح شفا و کمک به بیماران نیازمند خاص، خاطرنشان کرد: طرح شفا عنوان طرحی است که بهموجب آن کمیته امداد با همیاری و مشارکت خیرین و نیکوکاران نسبت به رفع نیازهای درمانی خانوادههای تحت حمایت امداد با اولویت بیماران خاص و صعبالعلاج اقدام میکنند .
سالارکیا بابیان جزئیات اجرای طرح شفا گفت: شناسایی و تکمیل پروندههای بیماران نیازمند و ارسال آن به حوزه درمان، شناسایی گروههای متخصص و علاقهمند به مساعدت از میان اشخاص حقیقی و حقوقی، ارائه توضیحات کافی در خصوص ویژگی و نوع بیماری مددجویان و موردحمایت قرار دادن مددجویان بیمار توسط خیرین از بخشهای مختلف اجرای طرح مذکور است .
مدیرکل کمیته امداد البرز گفت: مطابق توافق انجامشده با دانشگاه علوم پزشکی استان، تحلیل اطلاعات مربوط به نمودار رشد کودکان تحت حمایت این اداره کل بهصورت شش ماه یکبار تهیه، بهروزرسانی و جهت ارائه خدمات در اختیار حوزه حمایت و سلامت کمیته امداد البرز قرار داده میشود.
وی بهرهگیری از ظرفیت خیران بهمنظور کاهش آلام محرومین دردمند، التیام بخشیدن و رسیدگی به امور بیماران صعبالعلاج، شناسایی و نیازسنجی و طبقهبندی درمانی خانوادههای تحت حمایت را از برنامههای حوزه سلامت این نهاد برشمرد .
