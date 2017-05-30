به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سامح شکری وزیر خارجه مصر شب گذشته اعلام کرد: عملیات نظامی مصر در لیبی با هماهنگی کامل با نیروهای ارتش ملی لیبی انجام می شود.

وی با بیان این مطلب افزود: پایگاه های افراط گرایان در لیبی به مثابه تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی مصر است. حمله به مواضع گروه های افراطی در لیبی با هدف از بین بردن کامل آنها بدون هماهنگی تمام با ارتش ملی لیبی و طرف های سیاسی این کشور انجام نمی شود.

شکری در ادامه گفت: مذاکرات وزیران دفاع و خارجه روسیه در قاهره موفقیت آمیز بود و نتایج مهمی در آینده خواهد داشت.