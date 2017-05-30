  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۹ خرداد ۱۳۹۶، ۹:۲۸

سامح شکری:

عملیات نظامی مصر در لیبی با هماهنگی ارتش این کشور انجام می‌شود

عملیات نظامی مصر در لیبی با هماهنگی ارتش این کشور انجام می‌شود

وزیر خارجه مصر اعلام کرد که عملیات نظامی کشورش در لیبی با هماهنگی کامل با ارتش ملی لیبی انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سامح شکری وزیر خارجه مصر شب گذشته اعلام کرد: عملیات نظامی مصر در لیبی با هماهنگی کامل با نیروهای ارتش ملی لیبی انجام می شود.

وی با بیان این مطلب افزود: پایگاه های افراط گرایان در لیبی به مثابه تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی مصر است. حمله به مواضع گروه های افراطی در لیبی با هدف از بین بردن کامل آنها بدون هماهنگی تمام با ارتش ملی لیبی و طرف های سیاسی این کشور انجام نمی شود.

شکری در ادامه گفت: مذاکرات وزیران دفاع و خارجه روسیه در قاهره موفقیت آمیز بود و نتایج مهمی در آینده خواهد داشت.

کد مطلب 3992108

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها