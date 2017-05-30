بزرگترین محفل قرآنی در بهشهر برپا شد

مسئول موسسه ورزشی- قرآنی فتوت بهشهر دوشنبه شب در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: این محفل نورانی با هدف نهادینه کردن قرآن در بین اقشار مختلف جامعه و با حضور مسئولان، ورزشکاران قرآنی در رشته تکواندو و خانواده‌ها در بهشهر برگزار شد.

سیده کلثوم حسینی افزود: همزمان با ماه مبرک رمضان که محافل جز خوانی قرآن کریم در مساجد برگزار است در برنامه ریزی تصمیم گرفته شد این محفل نورانی در این باشگاه و موسسه ورزشی هم برگزار شود.

وی بیان داشت: برگزاری کلاس‌های قرآن در موسسه فتوت بهشهر در طول سال برگزار است و بانوان تکواندوکار قبل از آغاز تمرینات ورزشی به آموختن و قرائت قرآن مشغول هستند و اکنون حافظ ورزشکار از حفظ یک تا جز 15 در این موسسه مشغول فعالیت هستند.

حسینی گفت: نهادینه کردن فرهنگ قرآنی در بین آحاد مختلف جامعه نقش مهمی در جهت دهی افراد به ارزش‌های اسلامی دارد که امدیواریم در این موسسه قرآنی و ورزشی بریا نهادینه کردن فرهنگ قرآنی در کنار ورزش بیش از پیش تلاش کنیم و در پناه قرآن باشیم.