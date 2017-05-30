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۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۱۹

تداوم آلودگی هوا در مشهد

کیفیت هوای مشهد در مرز شرایط ناسالم قرار گرفت

کیفیت هوای مشهد در مرز شرایط ناسالم قرار گرفت

مشهد- کیفیت هوای امروز مشهد با شاخص ۹۸ در مرز شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

رئیس مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس اطلاعات به دست آمده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی، کیفیت هوای شهر مشهد با شاخص ۹۸ در  مرز شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

رضا اسماعیلی افزود: کیفیت هوا در ایستگاه های ماشین ابزار، ویلا، آوینی، امامیه، کریمی و وحدت در شرایط سالم و در سایر ایستگاه های سطح شهر در شرایط ناسالم برای گروه های حساس گزارش شده است.

وی گفت: مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که به غیر از آلاینده ازن از غلظت سایر آلاینده ها نسبت به روزگذشته در همین ساعت کاسته شده است.

رئیس مرکز پایش آلاینده‌های زیست‌محیطی مشهد افزود: بیشترین بار آلودگی از ایستگاه خاقانی با شاخص ۱۲۳ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس گزارش شده است.

کد مطلب 3992127

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