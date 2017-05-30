برگزاری طرح ضیافت الهی در ۲۰ بقعه متبرکه شاخص استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام آیت عباسیان امروز سه شنبه در نشست خبری تشریح برنامه های طرح ضیافت الهی که در محل اداره کل اوقاف و امورخیریه کرمانشاه برگزاز شد، ماه رمضان را فرصتی برای خودسازی، استغفار و تطهیر از گناهان عنوان کرد و اظهار داشت: از اول ماه مبارک رمضان تا ششم تیر ماه طرح ضیافت الهی در بقاع متبرکه شاخص استان اجرا خواهد شد.

وی هدف از اجرای این برنامه ها را ارتقای سطح معنوی جامعه بیان کرد و ابراز داشت: این طرح در ۲۰ بقعه سطح استان کرمانشاه برگزار می شود که طی آن یکسری برنامه های فرهنگی و قرآنی جهت استفاده حداکثری از این ماه مبارک برگزار خواهد شد.

برپایی ۵۰ محفل قرآنی در بقاع متبرکه استان کرمانشاه

وی از برپایی ۵۰ محفل انس با قرآن در طرح ضیافت الهی خبر داد و ابراز داشت: از دیگر برنامه ها برپایی محافل انس با قرآن است که با حضور قاریان برجسته ملی و بین المللی و همچنین قاری برجسته مصری در بقاع مبارکه و مساجد محوری سطح استان برگزار خواهد شد.

عباسیان از برگزاری کلاس تفسیر و جزء خوانی قرآن در ۱۲ بقعه خبر داد و افزود: همچنین در ۹ بقعه مبارکه نمایشگاه دینی برپا خواهد شد.

اعزام ۱۱۳ مبلغ به بقاع متبرکه و مناطق محروم استان کرمانشاه

وی در ادامه به اعزام مبلغ به مناطق محروم در طول ماه مبارک رمضان اشاره کرد و اذعان داشت: ۱۱۳ نفر از مبلغان در طول این ماه جهت برگزاری نماز جماعت در ۳ وعده یا حداقل ۲ وعده به ۲۰ بقعه اعزام شدند که اولویت با روستاهای موقوفه نشین است.

به گفته مدیر کل اوقاف و امورخیریه استان کرمانشاه از این تعداد مبلغین اعزامی ۱۰۰ نفر از قم، ۵ نفر بومی و ۸ نفر مستقر هستند.

برپایی خیمه‌های معرفت در ۸ بقعه متبرکه استان کرمانشاه

حجت الاسلام عباسیان اظهار داشت: در ۸ بقعه از بقاع متبرکه بحث خیمه های معرفت برپا می شود که در طی آن برنامه های ویژه فرهنگی از جمله مباحث حجاب و عفاف، ترویج فرهنگ وقف و مباحث قرآنی و احکام برگزار خواهد شد.

وی همچنین یاداور شد: جهت ترویج و نهادینه کردن فرهنگ عبادت و نوع دوستی بحث افطاری ساده را در دستور کار داریم که در بقاع متبرکه صورت خواهد گرفت.

برگزاری مراسمات میلاد امام حسن(ع)، شب‌های قدر، شهادت حضرت علی(ع) و نماز عید فطر در بقاع متبرکه استان

وی افزود: همچنین برگزاری مراسم میلاد امام حسن مجتبی(ع)، شب های قدر، شام شهادت امام علی(ع) و ویژه برنامه رحلت ام المومنین تحت عنوان مادر امت در تعدادی از بقاع متبرکه، از دیگر برنامه های سازمان اوقاف و امور خیریه در طول ماه مبارک رمضان است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه ابراز داشت: حسن ختام برنامه های ماه مبارک رمضان بحث نماز عید فطر است که در تعدادی از بقاع متبرک برگزار خواهد شد.

تلاش برای ایجاد موقوفات جدید در جامعه

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: در راستای ترویج فرهنگ وقف و ایجاد موقوفات جدید، در هر اداره ای یک مرکز مشاوره وقف برپا شده است و در ایام ویژه مشاوره داده می شود که متناسب با نیاز روز جامعه موقوفات ایجاد شود.

وی افزود: یکی از موقوفات جدید که بسیار هم پسندیده است در رابطه با دارو درمان است که جدیدا ۳ میلیارد تومان توسط یکی از خیرین در این باب وقف شده است.

جذب موقوفاتی در راستای ایجا کار و اشتغال برای جوانان کرمانشاهی

عباسیان ابراز داشت: یکی دیگر از موقوفات جدید سرمایه گذاری برای کار و اشتغال برای جوانان است که به تنهایی این امر محقق نمی شود مگر اینکه مسئولین در این رابطه کمک کنند.

حجت الاسلام عباسیان خاطر نشان کرد: در بحث اشتغال وظیفه داریم اقداماتی را انجام دهیم و به همین دلیل تفاهم نامه ای در سطح کلان بین سازمان اوقاف و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نوشته شده است که به زودی امضاء حواهد شد.

وی ادامه داد: تفاهم نامه مذکور برای این است که سازمان اوقاف بتواند در بحث شرکت‌های دانش بنیان ورود کنند و یک سرمایه گذاری برای نیروهای جوان کمک شود و اشتغالزایی در سطح جامعه ایجاد کند و شاهد پویایی جامعه نخبه استان باشیم و این کار برای سال ۹۶ در دستور کار قرار گرفته است.