ارتقای جایگاه ۱۶۲ قاضی در البرز/تشریح تغییرات در دادگستری استان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری استان البرز، احمد فاضلیان در مراسم تودیع و معارفه رئیس مجتمع حقوقی کرج، قضاوت را مأموریتی دشوار توصیف کرد و گفت: آنچه میتواند تسهیلکننده کار قضاوت باشد این است که قاضی بداند درازای کاری که انجام میدهد چه لذت و ثواب اخروی نهفته است چون قضات در مسیر رسالت انبیا و مأموریت الهی، عدالت را در زمین مستقر میکنند.
وی تغییرات انجامشده در دادگستری کل استان البرز برای ایجاد نشاط و امید در ردههای مختلف شغلی را برشمرد و گفت: در بخشی از قضات و نیروهای باتجربه شاهد نوعی رخوت بودیم که ناشی از عدم ارتقای جایگاه در زمان مقرر یا تأخیر در آن بود با دریافت این موضوع از طریق ارزیابیهای انجامشده موضوع ارتقای جایگاه قضات را در دستور کار قراردادیم که بر اساس آن شاهد ارتقای رتبه در ردههای مختلف نظیر دادیاری، بازپرسی، شعبات، معاونان دادستان و مستشاران بودیم و در این راستا ۱۶۲ نفر از همکاران ارتقای جایگاه پیدا کردند.
رئیسکل دادگستری استان البرز اضافه کرد: همچنین برای خارج شدن همکاران از فضای یکنواخت ایجادشده با جابهجایی در پستها نیز موافقت شد که درنتیجه آن ۷۰ درصد همکاران قضایی، ارتقای پست یا جابهجایی را تجربه کردند؛ این تحولات به همراه روحیه جهادی همکاران قضایی واداری منجر به این شد که دادگستری استان موفقیتهای زیادی در عرصههای مختلف داشته باشد.
وی تصریح کرد: به دلیل همین تلاشها، اکنون نگاه مردم به دستگاه قضایی استان تغییر پیداکرده است و سطح اعتماد عمومی افزایشیافته است که با قبول انتقادات وارده و دلسوزانه، قدمی مهم در مسیر تعالی دستگاه قضایی استان البرز است و همکاران قضایی واداری را در مسیر سختی که انتخاب کردهاند مصمم و دلگرم کرده است.
در این مراسم با تقدیر از زحمات محمد ملایی که پیشتر بهعنوان رئیس مجتمع حقوقی کرج فعالیت میکرد عارف رضایی بهعنوان سرپرست این مجتمع معرفی شد.
