به گزارش خبرگزاری مهر، کسری غفوری سرپرست سازمان ساحلی فدراسیون والیبال درباره این رقابت ها گفت: دومین دوره مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی کشور از تیرماه سال جاری با حضور ۱۰ تیم به صورت رفت و برگشت برگزار می شود.

وی تصریح کرد: جلسه قرعه کشی لیگ برتر ساحلی روز شنبه ۲۰ خردادماه با حضور نمایندگان باشگاه های شرکت کننده در سازمان ساحلی فدراسیون والیبال برگزار می شود.

غفوری درباره روند ثبت نام تیم های شرکت کننده در دومین دوره لیگ برتر ساحلی گفت: تاکنون قرارداد بازیکنان و ورودیه هشت تیم تحویل سازمان ساحلی شده است و دو تیم دیگر نیز تا قبل از قرعه کشی مراحل اداری ثبت نام را تکمیل خواهند کرد.

سرپرست سازمان ساحلی از پرداخت پاداش ریالی تیم های ملی الف و ب والیبال ساحلی خبر داد و گفت: در آستانه اعزام تیم ملی به تور جهانی سه ستاره مسکو این پاداش ها پرداخت شد.

وی با یادآوری اینکه این پاداش ها شامل کادر فنی و سرپرست تیم های ملی نیز شد، گفت: پاداش ها به منظور حضور شایسته تیم های ایران در رقابت های قهرمانی آسیا و اقیانوسیه پرداخت شد.

نخستین دوره لیگ برتر والیبال ساحلی از ۲۸ دی تا ۱۷ اسفند سال ۹۳ در پنج مرحله و در کیش (مرحله اول، چهارم و پنجم)، بندرعباس و قشم برگزار شد.

تیم رحمان رئوفی و بهمن سالمی با قهرمانی در سه مرحله اول، دوم و پنجم عنوان قهرمانی نخستین دوره لیگ برتر ساحلی را به دست آورد. تیم صابر هوشمند و عباس پور عسگری نیز در مرحله سوم و تیم آرش وکیلی و بهنام توکلی در مرحله چهارم به قهرمانی رسیدند.