پرده گوش ابریشمی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، گوش انسان دارای بخش های متحرک حساسی است. به همین دلیل اگر اختلالی در عملکرد آن به وجود آید، به سختی می توان آن را اصلاح کرد. از سوی دیگر بیماری های مزمن گوش میانی ممکن است به عفونت، درد، از بین رفتن شنوایی و سوراخ شدن پرده گوش منجر شود و بیمار نیازمند چند مرحله جراحی برای حل این مشکلات باشد.

اکنون گروهی از محققان استرالیایی یک ایمپلنت ابریشمی به نام Clear Drum ساخته اند که می تواند در یک مرحله پرده گوش آسیب دیده را ترمیم کند.

در حال حاضر عملیات معمول برای ترمیم پرده گوش بسیار کار حساسی است. برای این کار از بافت بدن خود بیمار برای پرده گوش پیوند زده می شود که این خود عملیات دقیقی است. پس از آن نیز بیمار باید جراحی هایی اضافی انجام دهد.

اما Clear Drum می تواند این مشکل را حل کند. ساخت این محصول از ابریشم که به اندازه یک لنز چشمی است ۸ سال تحت تحقیق بود. این ابریشم شفاف می تواند شنوایی بیمار را نیز بهبود بخشد زیرا حتی بهتر از پرده گوش واقعی صوت را منتقل می کند.

همچنین پرده گوش ابریشمی کاملا طبیعی است، به عبارت دیگر ایمپلنت طوری ساخته شده که سلول های خود بیمار روی آن رشد می کنند و فرایند التیام سوراخ شدگی پرده گوش را ارتقا می دهند.