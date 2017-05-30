کاوه یغمایی در تهران کنسرت می دهد/ معرفی رپرتوار اجرا

به گزارش خبرگزاری مهر، کاوه یغمایی خواننده موسیقی پاپ – راک همزمان با تولید و ضبط آلبوم جدیدش به زودی در تهران تازه ترین کنسرت خود را برگزار می کند. او که پس از یک دهه توانست آلبوم «منشور» را در ایران منتشر کرده و پس از آن نیز دو کنسرت را در تهران برگزار کند به زودی و بعد از یک سال توقف در فعالیت‌هایش کنسرت هایی را در تهران برپا خواهد کرد.

به گفته این هنرمند که این روزها مشغول کار روی چهارمین آلبومش است، رپرتوار اجرایی این کنسرت، قطعاتی از سه آلبوم اخیر و همچنین چند قطعه جدید خواهد بود.

نیلوفر فرزندشاد نوازنده کیبورد، ساتگین یغمایی نوازنده کیبورد و کرال، بابک ریاحی پور نوازنده گیتارباس، مسعود همایونی نوازنده گیتار الکتریک و نیما حمیدی نوازنده درامز هنرمندانی هستند که همراه با کاوه یغمایی روی صحنه می‌روند و علاوه بر آن احتمال دارد شاهرخ ایزدخواه نوانزده گیتار الکتریک نیز آنها را در این کنسرت همراهی کند. همچنین شهرام شعرباف همانند کنسرت سال گذشته صدابرداری این اجرا را به عهده دارد تا به این ترتیب در کنار بابک ریاحی‌پور و شاهرخ ایزدخواه که سه عضو اصلی گروه «اوهام» بودند پس از سال‌ها بار دیگر در کنار هم قرار گیرند.