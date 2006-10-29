معلمان استثنائي به ازاي هر يك سال خدمت 60 روز سنوات ارفاقي دريافت مي كنند

رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنائي در گفتگو با خبرنگار مهر ، افزود: تا كنون هر5 سال خدمت معلمان استثنائي 6 سال محاسبه مي شد و معلمان بايد براي دريافت اين سنوات ارفاقي 5 سال صبر مي كردند.

دكتر مجيد قدمي تاكيد كرد: اين قانون در شوراي اين سازمان آماده تصويب است و به نتيجه رسيدن آن از هر جهت به نفع اين معلمان خواهد بود.

وي يادآور شد: از 2 سال پيش تا كنون ، امتياز تدريس در مدارس استثنائي مضاعف در نظر گرفته شده است كه اين امر در زمينه ارتقاء شغلي معلمان استثنائي موجب پيش افتادن آنان در شرايط مساوي از معلمان عادي خواهد شد.