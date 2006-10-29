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۷ آبان ۱۳۸۵، ۱۳:۴۰

تا يك ماه آينده ؛

معلمان استثنائي به ازاي هر يك سال خدمت 60 روز سنوات ارفاقي دريافت مي كنند

معلمان استثنائي به ازاي هر يك سال خدمت 60 روز سنوات ارفاقي دريافت مي كنند

سازمان آموزش و پرورش استثنائي كشور به دنبال تصويب قانوني است كه بر اساس آن معلمان اين سازمان بتوانند به ازاي هر يك سال تحصيلي 2 ماه سنوات ارفاقي دريافت نمايند و اين قانون تا يك ماه آينده در شوراي سازمان اموزش و پرورش استثنائي به تصويب خواهد رسيد.

رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنائي در گفتگو با خبرنگار مهر ، افزود: تا كنون هر5 سال خدمت معلمان استثنائي 6 سال محاسبه مي شد و معلمان بايد براي دريافت اين سنوات ارفاقي 5 سال صبر مي كردند.

دكتر مجيد قدمي تاكيد كرد: اين قانون در شوراي اين سازمان آماده تصويب است و به نتيجه رسيدن آن از هر جهت به نفع اين معلمان خواهد بود.

وي يادآور شد: از 2 سال پيش تا كنون ، امتياز تدريس در مدارس استثنائي مضاعف در نظر گرفته شده است كه اين امر در زمينه ارتقاء شغلي معلمان استثنائي موجب پيش افتادن آنان در شرايط مساوي از معلمان عادي خواهد شد. 

کد مطلب 399217

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