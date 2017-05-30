تاریخ کنسرت «یعنی درد» رضا صادقی مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا صادقی که هفته گذشته آلبوم جدید خود «یعنی درد» را در بازار موسیقی کشور منتشر کرد نخستین اجرای زنده این آلبوم را در تهران روی صحنه می برد. او معتقد است امسال فصل تازه ای از فعالیت های هنری او در قالب یک خواننده پاپ خواهد بود.

خواننده آلبوم «یعنی درد» درباره نخستین کنسرت آلبوم جدید خود در تهران گفت: برنامه ریزی های زیادی برای این کنسرت انجام داده ایم و با ارکستر بزرگ به رهبری بهنام ابطحی به اجرای برنامه خواهیم پرداخت. این در حالی است که امسال و بعد از انتشار آلبوم جدید و البته کنسرت ۳۰ تیر فصل تازه فعالیت های هنری من آغاز خواهد شد و قطعا همه تلاشم بر این است که بتوانم دردهای اجتماعی را در قالب موسیقی به گوش همه برسانم.

وی تاکید کرد: وظیفه هر هنرمند بازتاب اتفاقات جامعه اش در قالب آثار هنری است و اگر بتواند این وظیفه را درست انجام دهد، بدون شک می تواند رسالت فرهنگی خود را انجام دهد و این مهم ترین وظیفه هر هنرمند است.

صادقی درباره رپرتوار کنسرت ۳۰ تیر ماه نیز گفت: «قطعات آلبوم یعنی درد به همراه چند قطعه از آلبوم های قبلی در این کنسرت اجرا خواهند شد و تمام سعی ام برگزاری کنسرتی در شان دوستداران موسیقی است.

کنسرت ۳۰ تیرماه رضا صادقی به همت موسسه «آوای هنر» و تهیه کنندگی محمد جلیل پور در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی برگزار خواهد شد.