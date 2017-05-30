تایید فوت ۱ نفر بر اثر تب کریمه در هرمزگان/شناسایی پنج مورد مشکوک

خبرگزاری مهر - گروه استانها، رضا زرگر: عفونت تب کریمه کنگو از طریق تماس با حیوان آلوده به صورت مستقیم و غیر مستقیم، به انسان منتقل می‌شود.

زمانیکه انسان با ترشحات و خون بدن حیوان آلوده تماس پیدا می‌کند، بیماری به صورت مستقیم منتقل می‌شود. اما در روش غیر مستقیم، کنه‌ای که روی بدن حیوانات اهلی وجود دارد، از خون دام آلوده تغذیه می‌کند و آلوده می‌شود و چنانچه این کنه، روی بدن انسان قرار گیرد، می‌تواند آلودگی را منتقل کند.

اگر انسانی که ویروس را دریافت کرده، در مواجهه با انسان دیگری قرار بگیرد، از طریق ترشحات خونی و بدنی خود، بیماری را منتقل می‌کند.

بیماری تب کریمه کنگو در ۳۰ درصد موارد حتی با اقدامات درمانی با مرگ و میر مواجه بوده و کشنده است. این بیماری درمان دارد و داروی آن در کشور موجود است. چنانچه زود تشخیص داده شود، قابل درمان است.

از ابتدای امسال۳۵ مورد اثبات شده بیماری تب کریمه کنگو در کشور مشاهده شده که در استان هرمزگان یک بیمار نیز فوت کرد.

طبق آمار دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال جاری پنج مورد مشکوک به بیماری تب کریمه کنگو در استان هرمزگان مشاهده شده است که یک مورد مثبت گزارش شد که بدلیل تاخیر در مراجعه به مرکز درمانی فوت کرده است. وی قصاب یکی از کشتارگاه های شهرستان بندرعباس بود.

این پنج نفر در شهرستانهای بندرعباس دو مورد، میناب یک مورد، بندرخمیر یک مورد و در شهرستان رودان هم یک مورد مشکوک به این بیماری گزارش شده است. سال گذشته ۶ مورد گزارش شده بود که آزمایش سه مورد مثبت بود ولی با تلاش های پزشکی هیچ مورد فوتی گزارش نشد.

اما در سایر استانهای کشور، در اثر یک اتفاق نادر و مشکل فنی در سردخانه کشتارگاه زاهدان، ۱۹ نفر به بیماری تب کریمه کنگو مبتلا شدند. البته به دلیل اقدامات به موقع، این افراد درمان شدند.

علاوه برآن‌ها یک مورد در کرمانشاه، یک مورد زابل و دو مورد در ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان، یک مورد در هرمزگان و یک مورد نیز در استان اصفهان که مربوط به شهرستان چادگان است به این بیماری مبتلا شده اند.

قصاب‌ها و افرادی که مستقیم با دام سروکار دارند، یا در کار ذبح دام هستند، یا افرادی که دام را در منزل یا مجاورت منزل خود نگهداری می‌کنند، بیشتر در معرض ابتلا به بیماری هستند.

زنان خانه دار چنانچه گوشت از منبع نامطمئن تهیه شود، احتمال ابتلا به بیماری افزایش پیدا می‌کند. ذبح کنار خیابانی و خرید آن؛ خطرناک است. این گوشت‌ها مورد تایید سازمان دامپزشکی نبوده و ممکن است آلوده باشد بنابر این گوشت مورد تایید سازمان دامپزشکی و مراکز معتبر مشکلی ندارد.

بیماری تب کریمه کنگو با گرمای هوا رابطه مستقیم دارد، فصل تابستان و بهار را مولد بیشترین مبتلایان معرفی کرد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد بیماری تب کریمه کنگو بیان داشت: قصابها، چوپانها، دامپزشکان، پزشکان و پرستاران بیشترین جامعه در معرض خطر بیماری تب کریمه کنگو هستند، تمام مراکز بهداشتی و درمانی و ۱۷ بیمارستان استان هرمزگان آماده مقابله و پذیرش بیماران با علائم مشکوک به بیماری تب کریمه کنگو هستند.

غلامعلی جاودان عنوان کرد: در روزهای گذشته فردی که قصاب بود و در یکی از کشتارگاه های شهرستان بندرعباس فعالیت می کرد با علائم حاد به بیمارستان مراجعه کرد که متاسفانه تلاش های پزشکی برای نجات این فرد بی اثر بود که پس از آزمایشهای صورت گرفته مرگ وی به علت بیماری تب کریمه کنگو تایید شد.

وی با بیان اینکه خوردن گوشت هیچ ایرادی ندارد، اظهارداشت: حتما گوشت را از قصابی های مجاز و با مهر دامپزشکی تهیه کنید و زنان خانه دار در هنگام دست گرفتن به گوشت از دستکش استفاده کنند و برای اطمینان بیشتر قبل از استفاده گوشت را ۲۴ ساعت در یخچال نگهداری کنند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی با اظهار اینکه این بیماری اپیدمی نیست و مردم نگران نباشند، تصریح کرد: در صورت مشاهده علائم خون ریزی و افسردگی در بیماران بلافاصله به مراکز درمانی مراجعه کنند.

محمد جانباز در گفتگو درباره فوت یک قصاب بندرعباسی به دلیل ابتلا به تب کنگو گفت: کشتارگاهی که این فرد در آن اشتغال داشته متعلق به بخش خصوصی است و از بهترین کشتارگاه‌های استان محسوب می‌شود.

وی اظهار کرد: به دلیل وجود سردخانه و توزیع گوشت پس از ۱۲ ساعت نگهداری در سردخانه، امکانی برای آلودگی آن وجود ندارد و مردم به‌هیچ‌عنوان نگران نباشند. قصابان باید از دستکش و ماسک استفاده کنند و از کندن کنه‌های بدن دام بدون رعایت نکات بهداشتی بپرهیزند.

وی درباره بیماری دام‌های قاچاق نیز گفت: دام‌هایی که از پاکستان به‌صورت قاچاق وارد می‌شوند بیشتر از دام‌های ایران این بیماری را دارند، بااین‌حال تب کنگو هم‌اکنون به‌عنوان بیماری بومی دام‌های ما نیز به شمار می‌رود.

جانباز افزود: مردم باید با تغییر فرهنگ، خرید دام از مراکز غیرمجاز در حاشیه شهر به‌ویژه محله‌ی ۶۰۰ دستگاه را کاملاً منتفی کنند و سلامت خود را به خطر نیندازند. چنانچه ذبح گوسفند برای نذورات هم به کشتارگاه‌های مجاز سپرده شود، ایمن‌تر خواهد بود و توصیه ما به شهروندان این است که گوسفندهای تازه ذبح‌شده را ۱۲ ساعت حتماً در یخچال نگهداری کنند.

جانباز خاطرنشان کرد: هیچ خطری سلامت مردم بندرعباس را تهدید نمی‌کند و کسانی که به‌صورت مستقیم با دام نیز سروکار دارند چنان چه نکات بهداشتی را رعایت کنند هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد.