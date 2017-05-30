احمد رضا رئیس زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برداشت گل از سطح دو هزار و ۶۵۲ هکتار از گلستان‌های بارور گل محمدی در مناطق گرم استان آغاز شده و پیش بینی می‌شود تا اوایل تیرماه در مناطق سردسیر استان ادامه یابد.

وی ادامه داد: در ۱۸ شهرستان از ۲۴ شهرستان استان، کشت گل محمدی رواج و در حال توسعه است که بیشترین سطح زیر کشت گل محمدی به ترتیب در شهرستان‌های کاشان، شاهین‌شهر و میمه، نطنز، اصفهان، گلپایگان، فریدن، و سمیرم است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان عنوان کرد: برآورد می‌شود از این میزان سطح زیر کشت در پایان دوره برداشت، بیش از هشت هزار و ۱۸۰ تن گل تر بدست آید.

وی افزود: بدلیل اقتصادی بودن تولید گل محمدی، مقاومت گیاه به کم آبی، آفات و امراض، به طور متوسط هر ساله سطح زیر کشت این محصول در استان رو به افزایش بوده به نحوی که سطح زیر کشت گل محمدی استان در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ با افزایش ۴۲۵ هکتاری، معادل ۱۹ درصد رشد داشته است.