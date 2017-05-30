  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۵۹

سئول تایید کرد؛

پرواز بمب افکنهای هسته‌ای آمریکا بر فراز شبه جزیره کره

پرواز بمب افکنهای هسته‌ای آمریکا بر فراز شبه جزیره کره

وزارت دفاع کره جنوبی اعلام کرد جنگنده های هسته ای آمریکا در واکنش به تازه ترین آزمایش موشکی پیونگ یانگ، در قالب رزمایش، بر فراز شبه جزیره کره پرواز کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت سئول امروز سه شنبه خبر پرواز بمب افکن های هسته ای آمریکا بر فراز شبه جزیره کره را تایید کرد و گفت: این اقدام در رزمایش مشترک با نیروهای نظامی کره جنوبی صورت گرفته است.

گفتنی است پیونگ یانگ اوایل امروز آمریکا را به برگزاری رزمایشی برای تمرین بمباران هسته ای شبه جزیره کره متهم کرده بود.

در همین راستا، «مونگ سانگ گیون» سخنگوی وزارت خارجه کره جنوبی اعلام کرد رزمایش بمب افکن های هسته ای B-۱B آمریکا دیروز دوشنبه انجام گرفته حال آنکه جزئیاتی در این زمینه ارائه نداد.

این در حالی است که کره شمالی دیروز دوشنبه سومین آزمایش موشکی خود را در سومین هفته متوالی با موفقیت پشت سر گذاشت و خشم آمریکا و متحدین منطقه ای واشنگتن از جمله ژاپن را برانگیخت.

کد مطلب 3992244
مریم خرمایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها