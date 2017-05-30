به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت سئول امروز سه شنبه خبر پرواز بمب افکن های هسته ای آمریکا بر فراز شبه جزیره کره را تایید کرد و گفت: این اقدام در رزمایش مشترک با نیروهای نظامی کره جنوبی صورت گرفته است.

گفتنی است پیونگ یانگ اوایل امروز آمریکا را به برگزاری رزمایشی برای تمرین بمباران هسته ای شبه جزیره کره متهم کرده بود.

در همین راستا، «مونگ سانگ گیون» سخنگوی وزارت خارجه کره جنوبی اعلام کرد رزمایش بمب افکن های هسته ای B-۱B آمریکا دیروز دوشنبه انجام گرفته حال آنکه جزئیاتی در این زمینه ارائه نداد.

این در حالی است که کره شمالی دیروز دوشنبه سومین آزمایش موشکی خود را در سومین هفته متوالی با موفقیت پشت سر گذاشت و خشم آمریکا و متحدین منطقه ای واشنگتن از جمله ژاپن را برانگیخت.