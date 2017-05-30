مرحله دوم آزمون دکتری نیمه متمرکز در دانشگاه تبریز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه تبریز، محمدتقی اعلمی سه شنبه با اعلام این خبر گفت: با توجه به آیین نامه آزمون ورودی دوره دکتری، پذیرش دانشجو شامل فرآیند دو مرحله ای است که اجرای مرحله دوم آزمون دکتری نیمه متمرکز مطابق با شیوه نامه ابلاغی شامل مصاحبه، سنجش علمی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری به تفکیک رشته های مختلف در روزهای ۱۱، ۱۴ و ۱۸، تیرماه سالجاری در دانشگاه تبریز برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه برای انجام مصاحبه لازم است ابتدا ثبت نام صورت گیرد، افزود: داوطلبان در صورت دارا بودن حد نصاب مرحله اول، مطابق کارنامه کد رشته محل های انتخابی، می توانند از تاریخ ۱۶ تا ۳۰ خرداد با مراجعه به وبگاه دانشگاه تبریز به نشانی http://www.tabrizu.ac.ir نسبت به ثبت نام برای مرحله دوم(مصاحبه، سنجش علمی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری) اقدام نمایند.

معاون دانشگاه تبریز افزود: آزمون مرحله دوم از دو بخش آزمون کتبی و یا شفاهی به تشخیص گروه و دانشکده و همچنین مصاحبه تخصصی و بررسی سوابق درتاریخ های ۱۱، ۱۴ و ۱۸ تیر امسال به تفکیک رشته های مختلف انجام خواهد شد و عدم حضور در هر کدام از مراحل آن، به منزله انصراف داوطلب از درخواست پذیرش در دانشگاه تبریز تلقی خواهد شد.

وی همچنین خاطر نشان کرد: بر اساس برنامه زمان بندی، زمان برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه اختصاصی رشته زبان و ادبیات فارسی و گرایش های آن، ۱۸ تیرماه سال ۹۶ و رشته گرایش های مهندسی عمران ۱۴ تیرماه سال ۹۶ و سایر ۸۶ رشته گرایش، ۱۱ تیرماه سال ۹۶ انجام خواهد شد که در وبگاه دانشگاه درج شده است.

اعلمی با اشاره به نحوه نمره دهی نهایی گفت: نمره نهایی داوطلب با اعمال نمره مرحله اول از ۵۰ نمره و نمره مرحله دوم از ۵۰ نمره شامل مجموع نمرات ارزیابی مبتنی بر سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری(۲۰ نمره) و مصاحبه و سنجش عملی (۳۰ نمره) محاسبه می شود و داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به آدرس http://pgsd.tabrizu.ac.ir/file/download/board/۱۴۹۵۹۶۰۹۴۲-۹۶.pdf مراجعه کنند.