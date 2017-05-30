به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) در دیدار و ضیافت افطار رئیس جمهوری با مددجویان کمیته امداد و بهزیستی که در موسسه خیریه معلولین ذهنی وحدت برگزار شد، با تقدیر از برگزاری جلسات افطاری از سوی رئیس جمهوری اظهار کرد: ریاست جمهوری بانی برگزاری جلسات خیری در کشور شد که امروز شاهد تسری یافتن آن‌ها در سطح استان و دستگاه‌های دیگر هستیم.

وی با بیان اینکه این حضوری صمیمی برکات زیادی به همراه خود خواهد داشت خاطر نشان کرد: گرچه حضور مستمندان و مددجویان در چنین جلسه‌ای به صورت نمادین و به نمایندگی از کل کشور صورت می‌گیرد اما سبد کالا برای همه اقشار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در نظر گرفته شده است و معنای آن این است که آن خانواده‌ها حداقل یک وعده را مهمان دولت خواهند بود.

رئیس کمیته امام خمینی (ره) با تقدیر از دولت و مجلس به خاطر تصویب لایحه افزایش مستمری مددجویان گفت: از اقدام خوب دولت و مجلس در این زمینه تشکر می‌کنیم و می‌گوییم این اقدام از باور ما بالاتر بود اما این تذکر را می‌دهیم که باید عواقب احتمالی این موضوع را کنترل نماییم چراکه ممکن است به دلیل افزایش صورت گرفته شاهد بالا رفتن تعداد متقاضیان باشیم.

فتاح با اشاره به تاکیدات رئیس جمهوری مبنی بر لزوم ریشه‌کن شدن فقر تا پایان دولت دوازدهم با بیان اینکه این خبر،‌خبر بسیار خوبی است اظهار کرد: فکر می‌کنم با افزایشی که در روند پرداخت مستمری از سوی دولت و مجلس صورت گرفته و همچنین پرداخت یارانه‌ها به آن معنا شاهد فقر مطلق در کشور نباشیم اما براساس پیام رئیس جمهور و اعلام دولت و همچنین برنامه‌ریزی‌های موجود اینگونه به نظر می‌رسد که این اطمینان می‌تواند وجود داشته باشد که ما بر فقر پیروز شویم.

وی همچنین به برخی از اقدامات انجام شده از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) در سال ۹۵ اشاره کرد و گفت: سال گذشته دولت و مجلس ۱۰۰۰ میلیارد تومان وام اشتغال تخصیص دادند که امروز با اطمینان اعلام می‌کنیم با این مبلغ بیش از صد هزار نفر مشغول به کار شده‌اند. همچنین اعلام می‌کنیم که توانسته‌ایم حداقل ده درصد جامعه تحت پوشش کمیته امداد را کاهش دهیم.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) تصریح کرد: این اقدامات حامل پیغامی برای آنهایی است که تحلیل اقتصادی می‌کنند و اوضاع و احوال را آنقدر تیره و تار نشان می‌دهند. امروز دولت و مجلس و مجموعه نظام به سمتی حرکت می‌کنند که این امیدواری ایجاد می‌شود که می‌توانیم فقر را ریشه‌کن کنیم.