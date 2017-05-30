محسن وزیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان قرار است به زودی در مسابقات بین المللی گرجستان شرکت کند و به همین منظور اردوی آماده سازی این تیم از ۱۱ خرداد در تهران برپا می‌شود.

وی افزود: در این اردو که حدود ۱۰ روز در خانه کشتی تهران به انجام می‌رسد ۲ فرنگی کار از استان قم حضور دارند و اگر مشکل خاصی رخ ندهد هر ۲ کشتی گیر قمی در مسابقات بین المللی گرجستان برای تیم ملی روی تشک می‌روند.

رئیس هیئت کشتی استان قم گفت: مهدی ابراهیمی در وزن ۸۰ کیلو و علی اکبر حیدری در وزن ۹۸ کیلوگرم نمایندگان قم در ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان هستند که پیش از این نیز به طور مداوم در جمع ملی پوشان حضور داشته‌اند.

وزیری بیان داشت: ابراهیمی سال گذشته توانست در مسابقات کشتی جوانان آسیا مدال طلا را کسب کند اما در مسابقات جهانی فرانسه نتوانست صاحب مدال شود و علی اکبر حیدری نیز پس از موفقیت با تیم ایذه در مسابقات کشتی باشگاه‌های جهان چهره شد و مورد توجه قرار گرفت.

وی عنوان کرد: کشتی قم امسال برنامه‌های زیادی در پیش دارد چنان که تیم شهدای مدافع حرم قم در لیگ کشتی فرنگی کشور حاضر است و یک مسابقه هم برگزار کرده و ملی پوشان بزرگسال ما به دنبال به دست آوردن دو بنده تیم ملی در مسابقات جهانی پاریس هستند.

رئیس هیئت کشتی استان قم تصریح کرد: در بخش کشتی آلیش، روح الله نعمتیان کشتی گیر قمی اخیراً در مسابقات قهرمانی کشور درخشید و وی نیز برای حضور در تیم ملی تلاش می‌کند و در رده‌های سنی جوانان و نوجوانان، مسابقات بین المللی و جهانی در پیش است و نمایندگان قم گزینه حضور در این مسابقات هستند.