سرعت وزش باد در زابل ۹۰ کیلومتر بر ساعت/ دمای هوا در راسک ۵۲ درجه

علی ملاشاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس آخرین نقشه های همدیدی و آینده نگری هواشناسی وزش باد از اواخر شب گذشته در شمال سیستان و بلوچستان آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه وزش باد همراه با گرد و خاک در شمال استان همچنان ادامه دارد، افزود: بیشترین سرعت باد ثبت شده تا این ساعت ۹۰ کیلومتر برساعت بود که پیش بینی می شود این شرایط امروز و فردا هم تداوم داشته باشد.

وی گفت: علاوه بر شمال سیستان و بلوچستان در سایر نقاط استان هم به تدریج سرعت باد افزایش می یابد که این وزش باد منجر به گرد و خاک، افزایش غبار و کاهش کیفیت هوا می شود.

کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: با توجه به پیش بینی ها امشب و فردا سرعت باد در جنوب شرق استان و نواحی شرقی شهرستان های میرجاوه وخاش نیز به حدود ۸۰ تا ۹۰ کیلومتر برساعت می رسد.

وی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته زاهدان با ۲۴ درجه و راسک و زرآباد با ۵۲ درجه بالای صفر به ترتیب سردترین و گرمترین نقاط استان بودند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ارتباط با ایستگاه راسک قطع است، افزود: در حال حاضر در زاهدان و زابل دمای هوا ۸ درجه، خاش و نصرت آباد ۴ درجه و سراوان ۳ درجه نسبت به دیروز خنک تر شده و از فردا این کاهش دما را در نواحی جنوبی استان انتظار داریم.