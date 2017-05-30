به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، عبدالرسول عمادی با اشاره به انتشار خبری که باعنوان « خرید و فروش۱۲۰ هزار تومانی سئوالات امتحان نهایی درشبکه های مجازی از شایعه تا واقعیت» اظهارکرد: با هماهنگی پلیس فتا سایت‌هایی که خبر فروش سئوالات امتحانات نهایی را منتشر کرده‌اند و از آن طریق مبادرت به خرید و فروش سئوالات امتحانی می کنند برخورد خواهد شد.

وی افزود: رفتار این سایت‌ها مصداق کلاهبرداری و شیادی است بنابراین به شهروندان، خانواده ها ودانش آموزان توصیه می شود در دام کلاهبرداران گرفتار نشوند.

عمادی تصریح کرد: هر نوع سئوالی که توسط سایت های مدعی به معرض فروش گذاشته شده، مربوط به سنوات گذشته و امتحانات نهایی بوده که تاریخ برگزاری آنها سپری شده است.

رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: به دانش آموزان اطمینان می‌دهیم که سئوالات امتحانی در امنیت کامل در راس ساعت مقرر در دسترس آن ها قرار خواهد گرفت.

وی از دانش آموزان خواست تنها بر محتوای کتاب‌های درسی متمرکز شوند، زیرا سئوالات امتحانی فقط از متن کتاب‌های درسی طراحی می شود و دانش آموز با مطالعه دقیق می‌تواند به طور کامل پاسخگوی سئوالات باشد.