جمع آوری ۵ هزارتن زباله از ساحل هند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، ساحل ورسوا (Versova)در بمبئی که سال های متمادی به یک محل دفن زباله غیر رسمی تبدیل شده بود، پس از ۸۵ هفته پاکسازی شد. این محل زمانی آلوده ترین ساحل بمبئی به شمار می رفت.

برنامه محیط زیست سازمان ملل(UNEP) این عملیات را یکی از بزرگترین عملیات های پاکسازی ساحل در تاریخ جهان نامید. طی این عملیات بیش از ۵ هزار تن زباله از ساحل جمع آوری شد تا شن های آن دوباره هویدا شوند!

تصاویر قبل و بعد از عملیات پاکسازی ساحل نشان دهنده تغییری عمیق است.

افروز شاه یکی از وکلای دادگاه عالی بمبی برنامه پاکسازی ساحل را رهبری کرد.

او این فرایند را در اکتبر ۲۰۱۵ میلادی با کمک ساکنان منطقه آغاز کرد.

همزمان با گسترش عملیات بیش از ۱۰۰۰ داوطلب از جمله کارگران شرکت های محلی، دانش آموزان و هنرپیشه های مختلف به این عملیات پیوستند.

علاوه بر پاکسازی ساحل ۵۰ درخت نارگیل نیز در این منطقه کاشته شد.