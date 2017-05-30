رایزنی برای ترانزیت ریلی شمش آلومینیوم از مسیر ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راه آهن جمهوری اسلامی ایران، ابراهیم محمدی در دیدار با سفیر تاجیکستان بر فعال کردن کریدور تاجیکستان – ازبکستان – قزاقستان و ایران برای حمل ۲ میلیون تن بار در سال تاکید کرد.

وی در این دیدار درباره فعال شدن حمل شمش آلومینیوم در مسیر تاجیکستان به بندرعباس از حمل ماهانه ۵ هزار تن پودر آلومینیوم از جاجرم به تاجیکستان و صادرات یک میلیون تن نفت خام از ری به سرخس و تاجیکستان در آینده نزدیک خبر داد.

وی گفت: امیدواریم در اجلاس ۴ جانبه‌ای که به زودی با حضور نمایندگان راه آهن‌های تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان برگزار می‌شود، برای شروع حمل شمش آلومینیوم از تاجیکستان و عبوراز ایران به تفاهم اصلی برسیم.

محمدی اظهار امیدواری کرد؛ در آینده نزدیک حمل ۵ هزار تن پودر آلومینیوم و صادرات نفت خام صورت می‌گیرد.