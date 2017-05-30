۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۳۵

مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس تهران:

تصادف ۳ خودروی سواری در اتوبان بهشت زهرا دو مصدم برجا گذاشت

ری- صبح سه شنبه ۳ خودرو در اتوبان بهشت زهرا با یکدیگر تصادف کردند .

حسن عباسی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صبح سه شنبه ۳ خودرو در اتوبان بهشت زهرا( س) با یکدیگر برخورد کردند.

وی افزود: در این تصادف، سه دستگاه خودرو سواری در اتوبان بهشت زهرا( س) روبروی درب شمالی با یکدیگر برخورد کردند.

مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس تهران اضافه کرد: دو نفر در اثر این حادثه آسیب دیدند که  پس از انجام اقدامات درمانی مناسب به بیمارستان شهدای هفتم تیر منتقل شدند.

بر اساس این گزارش ، مصدومین این حادثه ۲ مرد ۳۰ و ۴۸ ساله بودند که از قسمت های مختلف بدن دچار آسیب دیدگی شدند.

