به گزارش خبرنگار مهر، عباس قندالی پیش از ظهر سه شنبه در نشست شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی استان سمنان به میزبانی سالن غدیر استانداری با بیان اینکه نرخ طلاق در کشور ۲.۱درصد است که نسبت به سایر استان ها سمنان در رتبه سی ام قرار دارد، ابراز داشت:طی سال گذشته میانگین سن طلاق در استان برای مردان ۳۶سال و برای زنان ۳۱سال برآورد شده است که باید گفت در سال گذشته ۹۲۰مورد و در سال ۹۴ حدود یک هزار مورد طلاق در استان اتفاق افتاد.

وی میانگین سن ازدواج برای مردان را ۲۹.۴ و برای زنان ۲۴.۸عنوان کرد و افزود: در سال گذشته مردان ٢٥ الی ٢٩ سال ٤٠، ٣ درصد و زنان ٢٠ الی ٢٤ سال با ٣٢ درصد بیشترین فراوانی ازدواج را در استان سمنان به خود اختصاص داده اند.

مدیرکل ثبت احوال استان سمنان با بیان اینکه در سال گذشته ازدواج در استان به نسبت سال ۹۴ کاهش ۹.۴ درصدی را نشان می دهد، ابراز داشت: در سال ۹۴ تعداد چهار هزار و ۷۳۵مورد ازدواج به ثبت رسید و در این در حالی بود که در مقایسه با سال گذشته این میزان چهار هزار و ۲۹۲ ازدواج کاهش پیدا کرد.

قندالی از کاهش ۱.۱درصدی ولادت در استان سمنان خبر داد و تصریح کرد: در سال گذشته ۱۰هزار و ۵۱۱ مورد ولادت ثبت شد که از این میزان شاهرود به سه هزار و ۴۰۳مورد بیشترین ولادت و بیارجمند با ۶۹مورد کمترین مورد را در استان به خود اختصاص داده اند.

وی با بیان اینکه وفات در استان سمنان ۱.۱درصد کاهش داشت، افزود: در سال گذشته سه هزار و ۲۹۸مورد وفات در استان اتفاق افتاد که به نسبت سال ۹۴ کاهش داشت و به این ترتیب ثبت وقایع حیاتی طی پنج سال گذشته روند نزولی را طی می کند.

در پایان جلسه نیز از شناسنامه شهید مدافع حرم شهید محمدحسین حمزه رونمایی شد.