تخصیص ۱.۷۵ میلیارد ریال برای ترویج فرهنگ زکات در استان کرمانشاه

فرشاد نیک قدم در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اقدامات کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه در راستای ترویج زکات، از تخصیص یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال اعتبار برای ترویج فرهنگ زکات در استان کرمانشاه خبر داد.

وی با بیان اینکه این جلسه به منظور جمع آوری هرچه بهتر این واجب الهی از مودیان و همچنین اجرای برنامه هایی به منظور ترویج هرچه بیشتر فرهنگ زکات در میان مردم طی سال جاری برگزار شده است، گفت: ارسال پیامک، دیوار نویسی، توزیع کتب و بروشور، نصب بیلبرد و برگزاری نمایشگاه های با موضوع زکات از اقدامات این نهاد برای فرهنگسازی این واجب الهی به شمار می رود.

وی با یادآوری اینکه در سال ۹۵ حدود یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال اعتبار به ترویج فرهنگ زکات در میان مردم اختصاص داده شده، خاطرنشان کرد تبلیغات و فرهنگسازی های صورت گرفته در سال گذشته موجب رونق در پرداخت زکات از سوی مودیان نیکوکار شده است.

رئیس روابط عمومی کمیته امداد استان کرمانشاه اظهار کرد: مودیان زکات در استان بیش از ۱۱۴ میلیارد و ۴۸۷ میلیون ریال زکات واجب و مستحب طی سال ۹۵ پرداخت کردند.

رئیس روابط عمومی کمیته امداد استان کرمانشاه تصریح کرد: کمیته امداد استان کرمانشاه برای جمع آوری زکات در سال گذشته جایگاه هفتم کشور را کسب کرده است.

وی همچنین به هزینه کرد زکات اشاره کرد و یادآور شد: ۱۷ میلیارد و۵۹۱ میلیون ریال از میزان زکات جمع آوری شده در سال گذشته به منظور مرمت و بازسازی پروژه های عمرانی عام المنفعه و بیش از ۳۸ میلیارد نیز برای احداث این پروژه ها همچون حوزه های علمیه، کتابخانه، حسینیه، زینبیه، غسالخانه و خانه عالم هزینه شده است.

نیک قدم افزود: همچنین ۵۸ میلیارد و ۸۵۴ میلیون ریال از زکات جمع آوری شده در استان طی سال ۹۵ برای زدودن فقر و محرومیت از چهره روستاهای پرداخت کننده زکات به مصرف رسیده است.