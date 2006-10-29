  1. دین و اندیشه
  سایر
۷ آبان ۱۳۸۵، ۱۳:۳۵

سفر خاتمي به بريتانيا از فردا آغاز مي شود

رئيس مؤسسه بين المللي گفتگوي فرهنگها و تمدنها سفر پنج روزه خود به بريتانيا را به منظور دريافت دكتراي افتخاري از دانشگاه سنت اندروز و ديدار از مراكز آكادميك و دانشگاه هاي اين كشور، از فردا آغاز مي كند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از منابع اينترنتي، سيد محمد خاتمي رئيس مؤسسه بين المللي گفتگوي فرهنگها و تمدنها طي اين سفر، دانشكده هنر اين دانشگاه كه دربرگيرنده مؤسسه مطالعات ايراني و مركز مطالعات شيعي دانشگاه دورام است، افتتاح مي شود .

رئيس مؤسسه گفتگوي فرهنگها و تمدنها همچنين دكتراي افتخاري دانشگاه سنت اندروز را به عنوان قديمي ترين دانشگاه اسكاتلند دريافت و در جمع 300 نفر از ميهمانان ويژه اين مراسم سخنراني مي كند.

دانشگاه سنت اندروز قديمي ترين دانشگاه اسكاتلند است كه در سال 1411 در حومه سنت اندروز ساخته شده است. ساختمان اين دانشگاه از دانشكده سالواتور(1450)، دانشكده لئونارد(1512؛ كه در سال 1747 با دانشكده سنت سالواتور ادغام شده است) و دانشگاه لايبري (1612) تشكيل شده است. دانشكده سنت مري (1537) نيز كه در اين مجموعه واقع شده به طور خاص تنها الهيات تدريس مي كند. دانشكده پزشكي و دندانپزشكي اين دانشگاه در سال 1967 مستقل شد.

کد خبر 399239

