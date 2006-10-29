سفر خاتمي به بريتانيا از فردا آغاز مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از منابع اينترنتي، سيد محمد خاتمي رئيس مؤسسه بين المللي گفتگوي فرهنگها و تمدنها طي اين سفر، دانشكده هنر اين دانشگاه كه دربرگيرنده مؤسسه مطالعات ايراني و مركز مطالعات شيعي دانشگاه دورام است، افتتاح مي شود .

رئيس مؤسسه گفتگوي فرهنگها و تمدنها همچنين دكتراي افتخاري دانشگاه سنت اندروز را به عنوان قديمي ترين دانشگاه اسكاتلند دريافت و در جمع 300 نفر از ميهمانان ويژه اين مراسم سخنراني مي كند.

دانشگاه سنت اندروز قديمي ترين دانشگاه اسكاتلند است كه در سال 1411 در حومه سنت اندروز ساخته شده است. ساختمان اين دانشگاه از دانشكده سالواتور(1450)، دانشكده لئونارد(1512؛ كه در سال 1747 با دانشكده سنت سالواتور ادغام شده است) و دانشگاه لايبري (1612) تشكيل شده است. دانشكده سنت مري (1537) نيز كه در اين مجموعه واقع شده به طور خاص تنها الهيات تدريس مي كند. دانشكده پزشكي و دندانپزشكي اين دانشگاه در سال 1967 مستقل شد.