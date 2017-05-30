به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مختاری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از لایروبی ۲۵ هزار متر از کانال های زیرزمینی شهر رباط کریم خبر داد و هدف از این اقدام را تسهیل دفع فاضلاب و عدم ماندگاری آب در برخی کانال ها و شیوع بوی نامطبوع و تکثیر جانوران و آلودگی های زیست محیطی اعلام کرد.

وی افزود: با توجه به شروع فصل گرما اقدامات لازم برای تسهیل حرکت روان آب ها و دفع فاضلاب شهری انجام می پذیرد و در همین راستا ۲۵۰۰۰ متر کانال های زیرزمینی پاکسازی شد.

مختاری در ادامه گفت: این حرکت در راستای حفظ بهداشت عمومی شهر و شهروندان، مبارزه با حیوانات موذی از جمله موش ها و جلوگیری از انتشار هرگونه آلودگی به طور گسترده در کانال های زیرزمینی شهر صورت می گیرد.

وی بیان داشت: در بسیاری از موارد انتشار بوی فاضلاب و همچنین آب گرفتگی کانال های شهری موجب می شود تا در طول فصل گرما به دفعات از سوی حوزه خدمات شهر و با همکاری حوزه پسماند لایروبی و پاکسازی شود .

مختاری در پایان گفت: از کسبه محترم و شهروندان گرامی انتظار می رود تا برای دفع پسماند و زباله ها از سطل های تعبیه شده در فضاهای شهری استفاده کنند زیرا آب گرفتگی کانال ها اولین آسیب را به شهروندان و کسب و کار اطراف آن خواهد زد و با تدبیر می توان از این موضوع اجتناب کرد.