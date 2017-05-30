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۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۱۲

شهردار رباط کریم:

لایروبی ۲۵ هزار متر از کانال های زیرزمینی شهر رباط کریم

لایروبی ۲۵ هزار متر از کانال های زیرزمینی شهر رباط کریم

رباط کریم- شهردار رباط کریم از لایروبی ۲۵ هزار متر از کانال های زیرزمینی شهر رباط کریم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مختاری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از  لایروبی ۲۵ هزار متر از کانال های زیرزمینی شهر رباط کریم خبر داد و هدف از این اقدام را تسهیل دفع فاضلاب و عدم ماندگاری آب در برخی کانال ها و شیوع بوی نامطبوع و تکثیر جانوران و آلودگی های زیست محیطی اعلام کرد.

وی افزود: با توجه به شروع فصل گرما اقدامات لازم برای تسهیل حرکت روان آب ها و دفع فاضلاب شهری انجام می پذیرد و در همین راستا ۲۵۰۰۰ متر کانال های زیرزمینی پاکسازی شد.

مختاری در ادامه گفت: این حرکت در راستای حفظ بهداشت عمومی شهر و شهروندان، مبارزه با حیوانات موذی از جمله موش ها و جلوگیری از انتشار هرگونه آلودگی به طور گسترده در کانال های زیرزمینی شهر صورت می گیرد.

وی بیان داشت: در بسیاری از موارد انتشار بوی فاضلاب و همچنین آب گرفتگی کانال های شهری موجب می شود تا در طول فصل گرما به دفعات از سوی حوزه خدمات شهر و با همکاری حوزه پسماند لایروبی و پاکسازی شود .

مختاری در پایان گفت: از کسبه محترم و شهروندان گرامی انتظار می رود تا برای دفع پسماند و زباله ها از سطل های تعبیه شده در فضاهای شهری استفاده کنند زیرا آب گرفتگی کانال ها اولین آسیب را به شهروندان و کسب و کار اطراف آن خواهد زد و با تدبیر می توان از این موضوع اجتناب کرد.

کد مطلب 3992392

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