به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی استان بوشهر، اردشیر علائی گفت: در راستای توسعه بخش کشاورزی و همچنین فعالیتهای صندوق خرد زنان روستایی در شهرستان تنگستان، کارگاههای مختلف و متنوع آموزشی برگزار میشود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تنگستان ادامه داد: در همین راستا کارگاه آموزشی- ترویجی شرینی پزی با حضور ۳۶ نفر از اعضای صندوق خرد زنان روستای بنیون و آباد، در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تنگستان برگزار شد.
علائی اظهار داشت: هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی توانمندسازی زنان روستایی و افزایش تولید و اشتغال بوده است.
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