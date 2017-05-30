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۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۳۳

مدیر جهاد کشاورزی تنگستان:

زنان روستایی در شهرستان تنگستان توانمندسازی می‌شوند

زنان روستایی در شهرستان تنگستان توانمندسازی می‌شوند

بوشهر - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تنگستان گفت: زنان روستایی در شهرستان تنگستان توانمندسازی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی استان بوشهر، اردشیر علائی گفت: در راستای توسعه بخش کشاورزی و همچنین فعالیت‌های صندوق خرد زنان روستایی در شهرستان تنگستان، کارگاه‌های مختلف و متنوع آموزشی برگزار می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تنگستان ادامه داد: در همین راستا کارگاه آموزشی- ترویجی شرینی پزی با حضور ۳۶ نفر از اعضای صندوق خرد زنان روستای بنیون و آباد، در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تنگستان برگزار شد.

علائی اظهار داشت: هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی توانمندسازی زنان روستایی و افزایش تولید و اشتغال بوده است.

کد مطلب 3992419

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