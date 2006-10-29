به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، اسدالله عباسي در جلسه علني امروز مجلس در دفاع از برنامه مصري وزير پيشنهادي رفاه اظهار داشت: متاسفانه برخي از نمايندگان در اين جايگاه در مورد مسايلي نظير ادغام و انحلال وزارت رفاه و يا مسايل پولي و اقتصادي صحبت به ميان آوردند در حالي كه با توجه به اينكه در حال حاضر بررسي صلاحيت وزير پيشنهادي راه هستيم چنين صحبت هايي جايگاهي ندارد.

وي با اشاره به تاكيد مقام معظم رهبري در خصوص راه جامعه و مردم تصريح كرد: فعاليت هاي وزارت رفاه داراي ارزش معنوي است لذا بايد داراي مديريتي متعهد و متخصص باشد.

عباسي با اشاره به سوابق مديريتي مصري به ويژه در امور مربوط به حوزه امدادي و حمايتي اظهار داشت: دولتي كه با شعار عدالت محوري بر سر كار آمده است قطعا بايد با انتخاب فردي مانند مصري كه داراي كارآمدي لازم براي تحقق اهداف وزارت رفاه است خواهد توانست به تحقق شعارهاي عدالت محوري خود جامه عمل بپوشاند.

نماينده رودسر با اشاره به حساسيت مربوط به تامين اجتماعي در زمينه هاي بازنشستگي ، بيكاري ، پيري، در راه ماندگان ، حوادث و ... در برنامه ارائه شده از سوي مصري گفت: هدفمند كردن يارانه ها بايد با عزم تمامي مسئولان در جامعه محقق شود.

وي همچنين به حساسيت بحث بيمه اجباري كارگران ساختماني و بيمه روستايي را در برنامه مصري اشاره كرد و افزود: اميدوارم با راي قاطع به آقاي مصري اجازه دهيم تا ايشان در اين وزارتخانه به دستاوردهاي خوبي كه در طول سوابق خود آن را ثابت كرده اند، دست يابد.