ارائه زمین رایگان برای تولیدکنندگان برق در شهرک صنعتی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی فارس، شاهپور قنبری افزود: تامین پایدار برق در شهرکهای صنعتی از اولویتهای اصلی است و حمایت از ساخت نیروگاه های برق مقیاس کوچک از برنامههایی است که در حال اجرا است تا صنعتگران و سرمایه گذاران برای تامین برق مورد نیاز دغدغهای نداشته باشند.
وی بیان کرد: علاوه بر تسهیلات بانکی مناسبی که برای راهاندازی این نیروگاهها پرداخت میشود وزارت نیرو برای حمایت بیشتر از سرمایهگذاران این بخش، بخشی از برق تولیدی این نیروگاهها را پیش خرید میکند.
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس با بیان اینکه برق تولیدی این نیروگاهها میتواند زمینه مناسبی را برای تامین برق پایدار در این شهرکها فراهم آورد گفت: کاهش تلفات انرژی در خطوط انتقال برق و حذف هزینه اجرای خطوط انتقال برق و پستهای فوق توزیع از مزایای احداث مولدهای مقیاس کوچک در شهرکهای صنعتی است.
قنبری بیان کرد: دسترسی پیوسته به برق مطمئن و ارزان برای صنایع کوچک و متوسط، استفاده از سوخت طبیعی گاز، تقویت پدافند غیرعامل و همچنین افزایش پایداری شبکه از جمله مهمترین مزیتهای احداث این نیروگاهها در شهرکها و نواحی صنعتی است.
وی گفت: ۲۳ قرارداد ساخت نیروگاه برق مولد مقیاس کوچک در شهرکهای صنعتی استان انعقاد شده که از این تعداد چهار نیروگاه در شهرکهای صنعتی شیراز، فیروزآباد و سپیدان و اقلید در مرحله بهره برداری است که با بهره برداری آنها در حال حاضرظرفیت تولید ۳۷ مگاوات برق ایجاد شده است.
قنبری افزود: عملیات اجرایی ساخت ۶ نیروگاه مقیاس کوچک با پیشرفت های فیزیکی بین ۷۰تا ۴۰درصد در شهرک های صنعتی استان ادامه دارد و برخی از این طرح ها تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.
نظر شما