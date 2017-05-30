مدافع صبای قم راهی پیکان تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین رنگرز جدی بازیکن بومی تیم صبا و کاپیتان تیم فوتبال امید صبای قم با عقد قرارداد داخلی به عضویت تیم پیکان تهران درآمد تا به عنوان سهمیه زیر ۲۱ سال به ترکیب این تیم لیگ برتری راه یابد.

امیر حسین رنگرز جدی یک مدافع راست است که سابقه بازی برای تیم ملی فوتبال نوجوانان کشورمان را در کارنامه دارد و در تمام رده‌های سنی برای تیم‌های پایه باشگاه صبای قم بازی کرده است و به نوعی، محصول باشگاه صبای قم به حساب می‌آید.

این بازیکن ۱۸ ساله که پست تخصصی وی دفاع راست است در ادوار مختلف در لیگ برتر فوتبال نوجوانان کشور، لیگ دسته اول جوانان کشور و لیگ‌های دسته اول و برتر امیدهای کشور برای صبای قم به میدان رفته است.

رنگرز جدی پس از تماس باشگاه پیکان با این باشگاه وارد مذاکره شد و قرارداد وی با باشگاه پیکان به صورت داخلی و ۳ ساله منعقد شد و به زودی در هیئت فوتبال استان تهران ثبت خواهد شد.

این در حالی است که رنگرز جدی در سال گذشته به تمرینات تیم بزرگسالان صبای قم نیز فراخوانده شد اما هرگز به وی به عنوان بازیکنی برای کمک به تیم اصلی صبا نگاه نشد اما شایستگی‌های این بازیکن جوان و در عین حال باتجربه اکنون در اختیار باشگاه پیکان گذاشته شده است.