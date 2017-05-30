برگزاری دوازدهمین نمایشگاه قرآن و عترت مشهد در جوارحرم مطهر رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید سرابی صبح امروز در نشست خبری «دوازدهمین نمایشگاه قرآن و عترت» مشهد اظهار کرد: امسال همچون سنوات گذشته فعالیت های متنوع و گسترده قرآنی در استان برنامه ریزی شده که بزرگترین آن نمایشگاه بین المللی قرآن و عترت مشهد است که همزمان با ماه مبارک رمضان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه برای نخستین بار نمایشگاه قرآن و عترت همزمان با مشهد در ۱۰ شهرستان دیگر نیز برگزار می شود، افزود: این شهرستان ها شامل سبزوار، تربت حیدریه، گناباد، کاشمر، نیشابور، قوچان، درگز، خواف، تربت جام و سرخس است.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی ادامه داد: با توجه به اینکه مشهد طولانی ترین تاریخ برگزاری نمایشگاه قرآنی را بعد از تهران در کشور تجربه می کند امیدواریم این تجربه بتواند در کیفیت بخشی برنامه ها نسبت به گذشته سودمند و تاثیرگذارتر باشد.

سرابی با اشاره به اینکه تقارن برگزاری نمایشگاه بین المللی قرآن و عترت با انتخاب مشهد به عنوان پایتخت معنوی جهان اسلام در سال ۲۰۱۷ از امتیازات ویژه این نمایشگاه است بیان کرد: براساس نتایج پژوهش های سال گذشته، زمان برگزاری نمایشگاه به نیمه اول ماه مبارک رمضان تغییر پیدا کرد و قرار است این رویداد قرآنی در جوار بارگاه منور رضوی برگزار شود.

وی انتقال مکان نمایشگاه بین المللی قرآن و عترت نمایشگاه بین المللی مشهد به مرکز نمایشگاه های آستان قدس رضوی را یکی از نقاط قوت این دوره از نمایشگاه اعلام کرد و افزود: با توجه به حضور زائران و ظرفیتی که حرم مطهر نسبت به حضور علاقمندان قرآنی دارد، امیدواریم تجربه موفق تری نسبت به سال های گذشته در برگزاری این نمایشگاه داشته باشیم.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی اضافه کرد: امسال فضای نمایشگاه از ۱۸ هزار متر مربع به هشت هزار متر مربع کاهش پیدا کرده است که بر این اساس بخش های تکراری نمایشگاه حذف شده است.