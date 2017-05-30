موردی از ابتلا به تب کنگو در قزوین مشاهده نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، شیوا لقایی در این باره اظهار کرد: تب خونریزی دهنده کریمه کنگو یک بیماری ویروسی مشترک بین انسان و حیوان است که ناقل این بیماری نوعی کنه از گونه هیالوما است.

وی با بیان اینکه این بیماری از اوایل بهار تا اواخر تابستان که زمان فعالیت کنه ها می باشند بیشتر دیده می شود، اضافه کرد: تب کریمه در حیوانات علائم مشخصی ندارد اما در انسان موجب بیماری می شود.

لقایی ادامه داد: این بیماری در کشور ایران بومی است و همه ساله مواردی از آن در استان های مختلف کشور گزارش می شود که خوشبختانه از ابتدای سال تاکنون موردی از آن در قزوین مشاهده نشده است.

وی اضافه کرد: دوره نهفتگی این بیماری بین یک تا سه روز و حداکثر ۹ تا ۱۳ روز و مرحله قبل از خونریزی نیز یک تا هفت روز طول می کشد.

لقایی با اشاره به اینکه شروع این بیماری ناگهانی است، تب، سردرد شدید، لرز، درد شدید عضلانی در ناحیه پشت و کمر، سفتی گردن، درد و قرمزی چشم، گیجی، کوفتگی، بی اشتهایی، تهوع و استفراغ بدون ارتباط با غذا خوردن، اسهال، درد شکم را از علائم این بیماری ذکر کرد.

وی ادامه داد: پس از این مرحله بیمار وارد دوره خونریزی شده و خونریزی از بینی و لثه، خلط خونی، ادرار خونی، مدفوع سیاه و کبودی پوست در شخص دیده می شود که مریض با دیدن هرکدام از علایم فوق باید فوری به پزشک مراجعه کند.

لقایی، بیشترین علت ابتلا به این بیماری را تماس با دام یا مصرف گوشت‌های آلوده حاصل از ذبح دام های غیر مجاز دانست و گفت: ذبح های غیر مجاز شامل دام هایی هستند که بدون نظارت دامپزشکی و توسط برخی دامداران در فضاهایی به غیر از کشتارگاه های مجاز ذبح می شوند.

مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های دانشگاه علوم پزشکی قزوین، گزش کنه آلوده یا له کردن با دست، تماس با خون تازه دام آلوده موقع ذبح حیوان، مصرف گوشت تازه خام یا نیم پز حیوانات آلوده و تماس مستقیم با خون و ترشحات بیمار مثل بزاق، ادرار، مدفوع و استفراغ را از راه های انتقال این بیماری دانست.

وی افزود: پرهیز از قرار دادن چاقوی آلوده به گوشت و احشای دام در دهان خصوصا در هنگام قصابی، خرید دام مطمئن از مکان هایی که مورد تایید دامپزشکی است، نگهداری گوشت تازه ذبح شده در یخچال به مدت ۲۴ ساعت قبل از قطعه قطعه کردن، استفاده از دستکش در هنگام بریدن گوشت، استفاده از وسایل حفاظتی مانند ماسک و روپوش و دستکش در هنگام ذبح دام ها از جمله راهکارهای لازم برای پیشگیری از این بیماری است.

