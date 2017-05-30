حسن معجونی سراغ «قضیه متران پاژ» رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «قضیه متران پاژ» نوشته الکساندر وامپیلوف و ترجمه کیوان سررشته در سالن شماره یک تماشاخانه پالیز روی صحنه می‌ رود. محمدحسن معجونی کارگردانی این اثر نمایشی را بر عهده دارد.

«قضیه متران پاژ»، داستان مدیر یک هتل به نام کالوشین است که با یکی از مسافرانش به نام پاتاپف درگیر می‌شود سپس تردید می‌کند که پاتاپف آدم مهمی باشد و متوجه می‌شود او یک متران پاژ است.

محمدحسن معجونی نمایش «قضیه متران پاژ» را برای اولین بار در ایران از ۱۸ خرداد ماه ساعت ۱۹ در سالن شماره یک تماشاخانه پالیز روی صحنه می برد.

رضا بهبودی، سعید چنگیزیان، مهتاب ثروتی، حسین حسینیان، مژده دایی، حسین امیدی، سیاوش البخشی نائینی در نمایش «قضیه متران پاژ» ایفای نقش خواهند کرد.

مهرداد قیومی تهیه کننده، حمید انصاری، سیاوش البخشی نائینی دستیارکارگردان و برنامه ریز، عسل اصفهانی منشی صحنه، محمد حسن معجونی طراح صحنه، شایلان عشایری دستیار طراح صحنه، شایلان عشایری طراح لباس، مریم سپهری مدیر روابط عمومی لیو، الهه حاجی زاده مشاور امور رسانه، مهدی دوایی طراح گرافیک، احسان صفرزاده مدیر صحنه، امیر قاسمی، رضا سامانی دستیاران صحنه، پویا پور امین موسیقی دیگر عوامل این نمایش هستند.