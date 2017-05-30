مشکلات ۱۲ واحد تولیدی استان ایلام بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله عسگری امروز در نشست ستاد تسهیل و سرمایه گذاری استان گفت: عزم مسئولان برای کمک به واحدهای تولیدی مشکل دار بسیار جدی است و تلاش می کنیم در این جلسات با بررسی دقیق معضلات این مراکز تسهیلات و نقدینگی مورد نیاز انها را تامین کنیم.

وی تاکید کرد: ۱۰ هزار واحد در سراسر کشور بر اساس طرح رونق بخشی واحدهای تولیدی تسهیلات دریافت خواهند کرد.

وی اضافه کرد: قرار است در راستای اجرای این طرح ۲۰ هزار میلیارد تومان در اختیار وادحهای تولید مشکل دار قرار گیرد که باید تلاش کنیم اعتبار مورد نیاز برای احیای بخشی از واحدهای استان را جذب کنیم.

معاون استاندار ایلام گفت: بانک های عامل با توجه به سهمیه تعیین شده باید نقش خود را در پرداخت تسهیلات مورد نظر ایفا کنند.

عسگری ادامه داد: پیش از این سایت بهین یاب برای ثبت نام افراد متقاضی دریافت این تسهیلات معرفی شده بود و همچنان افرادیکه موفق به ثبت مشخصات خود نشده اند، می توانند از این امکان استفاده کنند.

وی مهم ترین مشکل واحدهای تولید را کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی ذکر کرد و ابراز امیدواری کرد با این طرح بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی استان مرتفع شود.