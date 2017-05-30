نخستین جشنواره تئاتر معلولان در خراسان جنوبی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جمیله رضازاده صبح سه شنبه در نخستین کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان اظهار داشت: نخستین جشنواره منطقه ای تئاتر معلولین با حضور پنج استان در خراسان جنوبی برگزار می شود.

وی، تغییر نگرش جامعه نسبت به معلولان و توانمندی آن ها، ایجاد فرست مناسب برای اجرای توانمندی های معلولالن، حساس سازی و فراهم شدن زمینه برای حضور معلولان در جامعه و اشتغال زایی برای آن ها را از جمله اهداف برگزاری این جشنواره عنوان کرد.

معاون توانبخشی بهزیستی خراسان جنوبی با بیان اینکه یکی دیگر از اهداف این جشنوراه معرفی قابلیت ها و جذابیت های گردشگری استان خواهد بود، بیان کرد: در این جشنواره هنرمندانی از پنج استان حضور خواهند داشت که فرصت مناسبی برای معرفی جاذبه های استان است.

رضازاده خواستار همکاری همه دستگاه ها برای برگزاری این جشنوراه شد و افزود: از شهرداری درخواست داریم تا دو دتسگاه اتوبوس مناسب سازی شده را در اختیار بهزیستی قرار دهند.

وی اضافه کرد: همچنین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برای در اختیار گذاشتن سالن های نمایشی به صورت رایگان می تواند به بهزیستی کمک کند.

اجرای طرح ملی کنترل و کاهش طلاق در استان

معاون توانبخشی بهزیستی خراسان جنوبی بیان داشت: این جشنواره ۱۳ تا ۱۷ اذرماه برگزار خواهد شد.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی نیز در این جلسه به اجرای طرح ملی کنترل و کاهش طلاق در استان اشاره کرد و گفت: در راستای این برنامه طرح آموزش و ارائه مشاوره قبل از ازدواج در دستور کار قرار گرفته است.

علی عرب نژاد با اشاره به اختصاص ۴۲ میلیون تومان اعتبار برای اجرای این طرح، بیان داشت: در حال حاضر این طرح در مراکز مشاوره برای زوجین در آستانه ازدواج در حال انجام است.

وی با بیان اینکه هنوز هم مشاوره قبل از ازدواج برای بسیاری فرهنگ سازی نشده و مراجعه به مراکز مشاوره بسیار کم است، عنوان داشت: در همین راستا و به منظور گسترش طرح جلسه ای با حضور اداره کل ثبت اسناد و املاک برگزار می شود.