جشن گلریزان برای زندانیان جرایم غیرعمد گلستان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل گلستان، هادی هاشمیان، اظهار کرد: آزادشهر ۱۶ خرداد، آق قلا ۱۷ خرداد، گرگان ۲۱ خرداد و کلاله ۲۹ خرداد میزبان جشن گلریزان برای کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد هستند.

رئیس کل دادگستری گلستان همچنین از فراهم شدن مقدمات آزادی ۳۰ زندانی دیون مالی غیرعمد در جلسه امروز ستاد دیه استان خبر داد و تصریح کرد: بدهی این افراد یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بود که ۶۷۰ میلیون تومان آن را طلبکاران بخشیدند و ۷۳۰ میلیون تومان مابقی این بدهی نیز از اعتبارات ستاد دیه تامین شد.

هاشمیان افزود: با آزاد شدن این افراد شمار زندانیان جرایم غیرعمد استان که از ابتدای امسال تاکنون آزاد شده اند به ۵۰ نفر خواهد رسید.

وی با بیان این که بیش از ۳۰۰ زندانی جرایم غیرعمد همچنان در زندان های استان چشم به راه کمک خیران برای آزادی هستند گفت: امیدواریم با کمک خیران در جشن های گلریزان، تعدادی از این افراد آزاد شوند.