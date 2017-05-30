۴۲درصد صادرات خراسان شمالی مربوط به بخش صنعت است

یحیی نیکدل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صادرات در بخش صنعت طی دوماه نخس امسال به ارزش ۶.۰۳۱ میلیون دلار و با وزن ۴۳.۳۵۴ هزار تن بوده که نسبت به مدت‌ مشابه سال گذشته ازنظر ارزشی ۱۲۵ درصد رشد و ازنظر وزنی ۲۵ درصد کاهش داشته است.

نیکدل افزود: کالای صادرشده در این بخش شامل محصولات فولادی، اکسید آلومینیوم، سیمان، محصولات پلاستیکی و نیز سایر مصالح ساختمانی است.

وی عنوان کرد: مجموع صادرات خراسان شمالی طی دوماه نخست سال ۹۶ ازنظر ارزشی۱۴.۴ میلیون دلار و ازنظر وزنی ۷۳ هزار تن بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ازلحاظ ارزشی ۶۵.۵ درصد رشد و ازلحاظ وزنی ۴.۵ درصد کاهش داشته است.

وی عمده کالاهای صادراتی استان را طی این مدت، اوره، ملامین، آمونیاک، پودر آلومینیا، محصولات فولادی، محصولات پلاستیکی، محصولات ساختمانی (سیمان، قطعات آهنی، بتن سبک، گچ، سنگ گرانیتی، فوم)، مواد غذایی (رب گوجه‌فرنگی، ران مرغ)، محصولات کشاورزی (سیب‌زمینی، پیاز، موسیر، خوراک طیور)، فرش ماشینی و غیره برشمرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی تصریح کرد: این کالاها به کشورهای افغانستان، ترکمنستان، عراق، تاجیکستان، آذربایجان، ترکیه، هند، آلمان، امارات، روسیه و گرجستان صادرشده که افغانستان با ۳۷ درصد، بیشترین سهم از صادرات استان را به خود اختصاص داده است.

نیکدل با اشاره به سهم ۱۰.۶ میلیون دلاری گمرک از صادرات خراسان شمالی طی دوماه نخست سال۹۶، گفت: این میزان نسبت به مدت‌زمان مشابه سال گذشته ازنظر ارزشی ۴۳۰ درصد افزایش داشته است.

وی اظهار کرد: واردات استان طی دوماهه ابتدای سال جاری با ارزش ۰.۳۶ میلیون دلار و وزن ۰.۹۵ هزار تن، نسبت به مدت‌زمان مشابه سال قبل ۹۰ درصد ازلحاظ ارزشی و ۵۰ درصد ازلحاظ وزنی کاهش داشته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی عنوان کرد: کالاهای وارداتی طی این مدت، شامل مجموعه چراغ، پودر جاذب از کشورهای چین و جمهوری کره بوده است.