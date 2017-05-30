۶۲ مرکز اقامتی استان سمنان نیازمند استاندارد سازی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خواجه بیدختی صبح سه شنبه در دیدار با جامعه هتل‌داران استان سمنان به میزبانی دفتر خود افزود: استانداردسازی واحدهای اقامتی بحث کلیدی استان است و این موضوع باید در دستور کار قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه دغدغه واحدهای اقامتی، دغدغه اداره کل میراث فرهنگی استان سمنان است، گفت: بازاریابی مناسب و توجه به استانداردسازی، نقش موثری در افزایش ظرفیت واحدهای اقامتی استان دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان سمنان همچنین افزود: به منظور حمایت هر چه بیشتر از واحدهای اقامتی استان، کیوسک‌های اطلاع رسانی ورودی شهرها در اختیار نمایندگان واحدهای اقامتی هر شهرستان قرار می‌گیرد.

خواجه بیدختی با یادآوری اینکه استان سمنان دارای ۶۲ مرکز اقامتی شامل ۱۰ هتل، دو هتل آپارتمان، پنج مهمان‌پذیر، ۳۴ اقامتگاه بوم گردی، هفت خانه مسافر، یک متل و سه مجتمع، محوطه و مجموعه گردشگری است، افزود: این واحدها در مجموع دارای یک هزار و ۸۹ تخت برای اقامت گردشگران است و ظرفیت اقامتی رسمی آنها حدود دو هزار نفر شب است.

رئیس جامعه هتلداران استان سمنان نیز در این نشست خواستار بررسی و رفع مشکل اسکان غیرمجاز مسافران و گردشگران در واحدهای اقامتی بدون مجوز شد و گفت: مدیران واحدهای اقامتی باید با بازاریابی و ارائه تسهیلات مناسب، زمینه جذب هر چه بیشتر مسافران و گردشگران را فراهم کنند.

محمدمهدی کردان گفت: هتل جهانگردی دامغان در اردیبهشت ماه امسال و با بهره گیری از بازاریابی مناسب، حدود ۶۰۰ گردشگر و مسافر را اسکان داده است.

نمایندگان مدیران واحدهای اقامتی استان سمنان نیز در ادامه این نشست به بیان مشکلات و مسائل خود پرداختند.