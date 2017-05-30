پیش بینی جذب بیش از ۴ هزار حامی محسنین در ماه مبارک رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد آذربایجان شرقی، بهروز شریف سه شنبه با اشاره به اینکه خانواده طرح محسنین شامل آن دسته از خانواده های نیازمند می شود که دارای سرپرست بیمار، معلول، ازکار افتاده و یا زندانی هستند، افزود: اکنون هشت هزار و ۲۱۵ حامی طرح محسنین چتر حمایتی خود را بر پنج هزار و ۱۲۷ فرزند خانواده های نیازمند استان گسترانیده اند.

وی با بیان اینکه اکنون بیش از ۱۰ هزار فرزند محسنین در استان بدون حامی هستند و حامیان طرح محسنین در سال گذشته بیش از ۵۱ میلیارد ریال به فرزندان نیازمند کمک کرده اند، گفت: مردم و خیران استان برای حمایت از فرزندان نیازمند محسنین می توانند عدد یک را به سامانه ۳۰۰۰۱۲۷۴ پیامک کنند، اظهار کرد: طرح محسنین شامل حمایت مستمر از فرزندان غیر یتیم توسط حامیان است و حامیان می توانند با انتخاب خانواده مورد نظر و کمک ماهانه حداقل ۸۳۲ هزار ریال، نیازهای این فرزندان را تامین کنند.

رئیس روابط عمومی کمیته امداد استان خاطرنشان کرد: فرزندان مشمول طرح محسنین، دارای شناسنامه با اولویت های نیازهای خانواده هستند که به محض مراجعه حامی نوع نیاز فرزند و خانواده در اختیار حامی قرار داده می شود و پس از آن کمک های حامی با اطلاع و ارائه بیلان ماهیانه و سالیانه به فرد خیر، صرف اموری مانند خرید مسکن، تامین جهیزیه، درمان و تحصیل می شود.

شریف تصریح کرد: ارائه سفره های افطاری در مساجد، بازدید از خانواده های نیازمند در قالب طرح مفتاح الجنه، ثبت نام ازحامیان فرزندان خانواده های نیازمند در قالب طرح محسنین و دریافت جیره خشک، کفارات و زکات فطره از دیگر برنامه های کمیته امداد استان در ماه رمضان است.