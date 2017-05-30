تهیه پوشاک دانش آموزی از تولیدی های معرفی شده اجباری نیست

مجید موحدیان در حاشیه اولین جلسه کمیته ساماندهی و نظارت برتامین پوشاک دانش آموزان مدارس شهرستان باوی درسال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تولیدی های پوشاک متقاضی باید به دانش آموزان کم بضاعت تخفیف ویژه دهند و یا پوشاک برخی دانش آموزان را به طوررایگان تامین کنند.

وی در ادامه با تاکید برنقش نظارتی کمیته ساماندهی پوشاک دانش آموزان توضیح داد: قرارداد تهیه پوشاک مدارس براساس دستورالعمل بین مدیرمدرسه وکارگاه تولیدی منعقد می شود. البته معیارهای انتخاب تولیدی های پوشاک براساس کیفیت کارو امکانات موجود آنهاست و با اولویت بومی پالایش و به مدارس معرفی می شوند. یکی دیگر از معیارها ونکات مورد توجه دراین کمیته دسترسی آسان خانواده ها به تولیدی طرف قرارداد است و مسئول مربوطه باید قبل از عقد قرارداد ازمحل تولید و توزیع پوشاک مدنظر بازدید کند و با تولیدی نزدیک به مدرسه و مستقر در منطقه اطراف مدرسه قرارداد بسته شود تا رضایت اولیا و دانش آموزان تامین شود.

موحدیان با اشاره به ارسال دستورالعمل مربوط به نحوه تامین پوشاک مدارس به همراه مفاد قرارداد آن به مدارس افزود: طبق این دستورالعمل انعقاد هر گونه قرارداد در راستای تهیه پوشاک دانش آموزان با تولیدی های خارج از استان و فروشگاه ها ممنوع است و برای تهیه پوشاک در دوره ابتدایی ترجیحاً از رنگ های شاد، متنوع و مدل های مناسب با سن و شرایط روحی دانش آموزان و در سایر دوره ها از رنگ های مورد علاقه و متناسب با سن آن ها استفاده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه کمیته ساماندهی ونظارت برتامین پوشاک دانش آموزان مدارس شهرستان باوی درسال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ با حضور همه اعضای کمیته در دفتر مدیریت آموزش و پرورش باوی برگزار شد. در این جلسه درخواست های تولیدیهای پوشاک متقاضی مورد بررسی قرار گرفت و تولیدی هایی که دارای بهترین توانایی و امکانات بودند پالایش و مشخص شدند تا اسامی آنها به مدارس شهرستان اعلام شود.