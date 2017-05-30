به گزارش خبرنگار مهر، حمزه اعتماد صبح سه‌شنبه در نشست شورای اداری شهرستان دیر که به مناسبت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و قیام ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ برگزار شد، اظهار داشت: علاقه مردم به امام خمینی، دلیل محکمی بر پویایی اندیشه‌های امام راحل است.

وی افزود: همزمانی ایام ۱۴ و ۱۵ خرداد با ماه مبارک رمضان یک فرصت مناسب برای تبیین اندیشه‌های امام راحل و بیان واقعه ۱۵ خرداد و ترویج احکام دینی است که با کمک روحانیت از این فضا بهترین استفاده را خواهیم برد.

اعتماد، ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ را نقطه عطف تاریخ انقلاب اسلامی ایران خواند و گفت: آنچه امام (ره) را حاکم بر قلب‌های مردم ایران کرد بندگی ایشان به خدا بود.

فرماندار شهرستان دیر ضمن تقدیر و تشکر از حضور ۹۶ درصدی مردم در انتخابات ۲۹ اردیبهشت، افزود: حضور پرشور و حماسی مردم در انتخابات نشان از وفاداری ملت ایران به نظام جمهوری اسلامی بود.

اعتماد اظهار داشت: مردم شهرستان دیر همچون شهرستان‌های دیگر با اعلام همبستگی و با مشارکت بالای ۹۶ درصدی در انتخابات شوراهای شهر و روستا و ریاست جمهوری بار دیگر حمایت خود را به نظام و ولایت فقیه نشان دادند.

اعتماد با تاکید بر حضور مسئولان در مراسم نوای ملکوتی قرآن در مصلی نماز جمعه، تصریح کرد: با هماهنگی و همکاری امام جمعه دیر، سپاه و شورای هماهنگی، در ماه مبارک رمضان نوای ملکوتی قرآن هر روز راس ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه در مصلی نماز جمعه با حضور پرشور مردم و قاریان شهرستان برگزار می‌شود که می‌بایست حضور مسئولان در این مراسم معنوی پررنگ‌تر باشد.