۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۳۸

فرماندار شهرستان دیر:

ترویج اندیشه‌های امام خمینی (ره) برای نسل جوان ضروری است

بوشهر - فرماندار شهرستان دیر گفت: ترویج و تبیین اندیشه‌های بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی به نسل جوان ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه اعتماد صبح سه‌شنبه در نشست شورای اداری شهرستان دیر که به مناسبت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و قیام ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ برگزار شد، اظهار داشت: علاقه مردم به امام خمینی، دلیل محکمی بر پویایی اندیشه‌های امام راحل است.

وی افزود: همزمانی ایام ۱۴ و ۱۵ خرداد با ماه مبارک رمضان یک فرصت مناسب برای تبیین اندیشه‌های امام راحل و بیان واقعه ۱۵ خرداد و ترویج احکام دینی است که با کمک روحانیت از این فضا بهترین استفاده را خواهیم برد.

اعتماد، ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ را نقطه عطف تاریخ انقلاب اسلامی ایران خواند و گفت: آنچه امام (ره) را حاکم بر قلب‌های مردم ایران کرد بندگی ایشان به خدا بود.

فرماندار شهرستان دیر ضمن تقدیر و تشکر از حضور ۹۶ درصدی مردم در انتخابات ۲۹ اردیبهشت، افزود: حضور پرشور و حماسی مردم در انتخابات نشان از وفاداری ملت ایران به نظام جمهوری اسلامی بود.

اعتماد اظهار داشت: مردم شهرستان دیر همچون شهرستان‌های دیگر با اعلام همبستگی و با مشارکت بالای ۹۶ درصدی در انتخابات شوراهای شهر و روستا و ریاست جمهوری بار دیگر حمایت خود را به نظام و ولایت فقیه نشان دادند.

اعتماد با تاکید بر حضور مسئولان در مراسم نوای ملکوتی قرآن در مصلی نماز جمعه، تصریح کرد: با هماهنگی و همکاری امام جمعه دیر، سپاه و شورای هماهنگی، در ماه مبارک رمضان نوای ملکوتی قرآن هر روز راس ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه در مصلی نماز جمعه با حضور پرشور مردم و قاریان شهرستان برگزار می‌شود که می‌بایست حضور مسئولان در این مراسم معنوی پررنگ‌تر باشد.

