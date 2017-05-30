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۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۵۳

حسین مظفر سخنران اصلی مراسم ۱۴ خرداد در شهر ایلام است

حسین مظفر سخنران اصلی مراسم ۱۴ خرداد در شهر ایلام است

ایلام سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان ایلام گفت: مراسم سالگرد ارتحال بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی با سخنرانی حسین مظفر معاون نظارتی مجلس شورای اسلامی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی چراغی پور روز سه شنبه در نشست ستاد گرامیداشت بیست و هشتمین سالگرد ارتحال امام راحل در استان اظهار داشت: این مراسم در مسجد مقدس صاحب ‌الزمان (عج) شهر ایلام برگزار می شود.

وی نشر اندیشه های امام راحل را وظیفه همه مسئولان دانست و تاکید کرد: نسل جوان و نوجوان امروز بیش از گذشته تشنه درک آثار این عارف الی الله است.

سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان ایلام یاداور شد: با توجه به همزمانی ایم ایام با ماه مبارک رمضان امسال اعزامی به حرم مطهر نخواهیم داشت.

چراغی پور تاکید کرد: امیدواریم برنامه های امسال با انسجام و هماهنگی و کیفیت بهرتی به نسبت سال های گذشته برگزار شود.

وی اضافه کرد: امام راحل بر گردن عموم ملت ایران حق مسلم دارند و باید تلاش کنیم این هضت الهی را که با خون هزاران شهید آبیاری کرده به دست صاحب اصلیش امام عصر (عج) برسانیم.

وی گفت:۵۰ هزار پوستر، بنر و اقلام تبلیغی با محوریت اندیشه‌های امام راحل در سطح استان توزیع ‌شده است و از حضور روحانیون اعزامی از قم در راستای تبیین شخصیت حضرت امام راحل نیز در این ایام بهره‌گیری می‌شود.

کد مطلب 3992586

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