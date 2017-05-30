حسین مظفر سخنران اصلی مراسم ۱۴ خرداد در شهر ایلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی چراغی پور روز سه شنبه در نشست ستاد گرامیداشت بیست و هشتمین سالگرد ارتحال امام راحل در استان اظهار داشت: این مراسم در مسجد مقدس صاحب ‌الزمان (عج) شهر ایلام برگزار می شود.

وی نشر اندیشه های امام راحل را وظیفه همه مسئولان دانست و تاکید کرد: نسل جوان و نوجوان امروز بیش از گذشته تشنه درک آثار این عارف الی الله است.

سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان ایلام یاداور شد: با توجه به همزمانی ایم ایام با ماه مبارک رمضان امسال اعزامی به حرم مطهر نخواهیم داشت.

چراغی پور تاکید کرد: امیدواریم برنامه های امسال با انسجام و هماهنگی و کیفیت بهرتی به نسبت سال های گذشته برگزار شود.

وی اضافه کرد: امام راحل بر گردن عموم ملت ایران حق مسلم دارند و باید تلاش کنیم این هضت الهی را که با خون هزاران شهید آبیاری کرده به دست صاحب اصلیش امام عصر (عج) برسانیم.

وی گفت:۵۰ هزار پوستر، بنر و اقلام تبلیغی با محوریت اندیشه‌های امام راحل در سطح استان توزیع ‌شده است و از حضور روحانیون اعزامی از قم در راستای تبیین شخصیت حضرت امام راحل نیز در این ایام بهره‌گیری می‌شود.