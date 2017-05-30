۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۱۸

مدیر کل ورزش و جوانان استان زنجان:

اعتبارات دولتی پاسخگوی نیاز ورزش استان زنجان نیست

زنجان-مدیر کل ورزش وجوانان استان زنجان گفت:ورزش زنجان نیازمند ورود خیرین برای توسعه است وامروز هیئت های ورزشی استان دچارتنگناهای مالی زیادی هستندومنابع دولتی نیاز ورزش استان را پاسخ نمی دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی جوان ظهر سه شنبه در جلسه مجمع انتخابات خیرین ورزشیار استان زنجان، افزود: جایگاه ورزش استان  زنجان در کشور به نسبت توسعه یافتگی استان مناسب است.

وی اظهار کرد:  جایگاه ورزش استان در کشور درخورد توجه بوده اما وضعیت منابع مالی دولتی برای نیازهای آن پاسخگو نیست و باید از بخش خصوصی و خیرین برای توسعه آن بهره برده شود.

مدیر کل ورزش و جوانان استان زنجان گفت: ورزش استان زنجان نیازمند ورود خیرین برای توسعه است و امروز هیئت های ورزشی استان دچار تنگناهای مالی زیادی هستند و مشکلاتی نیز برای بخش تولید وجود دارد، از اینرو مشارکت مردم و خیرین برای رشد ورزش استان احساس می شود.

وی رویکرد مدیریت ورزش استان را آماده کردن مسیر برای ورود خیرین عنوان کرد و گفت: تاکنون خیرین زیادی به ورزش استان کمک کردند که طی سال های گذشته شاهد ورود برخی خیرین و ساخت سالن های ورزشی در نقاط محروم نیز بودیم که این رویکرد را تقویت خواهیم کرد.

وی شانس قهرمانی و رشد یک ورزشکار را در زندگی ورزشی یکبار عنوان کرد و افزود: با توجه به محدویت منابع اگر نتوانیم فرصت رشد و قهرمانی را به ورزشکاران بدهیم فرصت سوزی بزرگی می شود.

جوان تاکید کرد: راهکار تامین منابع مورد نیاز برای ورزش استان را حرکت در مسیر مشارکت مردمی و خیرین در ورزش است وباید از ظرفیت های استان استفاده حداکثری صورت گیرد و آنطوری که خیرین در بخش سلامت و بهداشت استان موقیت های زیادی کسب کرده، آن را در بخش ورزش نیز تکرار کنیم.

وی کمک به ورزش را کمک به سلامتی جامعه توصیف کرد و گفت: توسعه ورزش همگانی برای سلامت جامعه مفید بوده و با توجه به رشد تکنولوژی و کم حرکتی در بین عموم مردم جامعه ضرورت مبارزه با فقر حرکتی بیشتر احساس می شود.

مدیر کل ورزش و جوانان استان زنجان به وضعیت ورزش استان در کشور اشاره کرد و گفت: استان زنجان جزو ۱۰ استان برتر ورزش کشور است.

جوان  تصریح کرد: سرانه فضاهای ورزشی در دنیاسه متر است واین میزان در استان زنجان یک متر است که به نسبت استان های هم سطح و کشور شرایط مناسبی  است. 

وی افزود: برای رسیدن به استانداردهای دنیا فاصله زیادی داریم که جبران این فاصله با منابع دولتی نیازمند زمان طولانی است.
 

