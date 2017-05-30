اعتبارات دولتی پاسخگوی نیاز ورزش استان زنجان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی جوان ظهر سه شنبه در جلسه مجمع انتخابات خیرین ورزشیار استان زنجان، افزود: جایگاه ورزش استان زنجان در کشور به نسبت توسعه یافتگی استان مناسب است.

وی اظهار کرد: جایگاه ورزش استان در کشور درخورد توجه بوده اما وضعیت منابع مالی دولتی برای نیازهای آن پاسخگو نیست و باید از بخش خصوصی و خیرین برای توسعه آن بهره برده شود.

مدیر کل ورزش و جوانان استان زنجان گفت: ورزش استان زنجان نیازمند ورود خیرین برای توسعه است و امروز هیئت های ورزشی استان دچار تنگناهای مالی زیادی هستند و مشکلاتی نیز برای بخش تولید وجود دارد، از اینرو مشارکت مردم و خیرین برای رشد ورزش استان احساس می شود.

وی رویکرد مدیریت ورزش استان را آماده کردن مسیر برای ورود خیرین عنوان کرد و گفت: تاکنون خیرین زیادی به ورزش استان کمک کردند که طی سال های گذشته شاهد ورود برخی خیرین و ساخت سالن های ورزشی در نقاط محروم نیز بودیم که این رویکرد را تقویت خواهیم کرد.

وی شانس قهرمانی و رشد یک ورزشکار را در زندگی ورزشی یکبار عنوان کرد و افزود: با توجه به محدویت منابع اگر نتوانیم فرصت رشد و قهرمانی را به ورزشکاران بدهیم فرصت سوزی بزرگی می شود.

جوان تاکید کرد: راهکار تامین منابع مورد نیاز برای ورزش استان را حرکت در مسیر مشارکت مردمی و خیرین در ورزش است وباید از ظرفیت های استان استفاده حداکثری صورت گیرد و آنطوری که خیرین در بخش سلامت و بهداشت استان موقیت های زیادی کسب کرده، آن را در بخش ورزش نیز تکرار کنیم.

وی کمک به ورزش را کمک به سلامتی جامعه توصیف کرد و گفت: توسعه ورزش همگانی برای سلامت جامعه مفید بوده و با توجه به رشد تکنولوژی و کم حرکتی در بین عموم مردم جامعه ضرورت مبارزه با فقر حرکتی بیشتر احساس می شود.

مدیر کل ورزش و جوانان استان زنجان به وضعیت ورزش استان در کشور اشاره کرد و گفت: استان زنجان جزو ۱۰ استان برتر ورزش کشور است.

جوان تصریح کرد: سرانه فضاهای ورزشی در دنیاسه متر است واین میزان در استان زنجان یک متر است که به نسبت استان های هم سطح و کشور شرایط مناسبی است.

وی افزود: برای رسیدن به استانداردهای دنیا فاصله زیادی داریم که جبران این فاصله با منابع دولتی نیازمند زمان طولانی است.

