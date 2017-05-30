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۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۰۷

فرماندار شهرستان هرسین خبر داد:

پیش بینی تولید بیش از ۴۱ هزار تن گندم در شهرستان هرسین

پیش بینی تولید بیش از ۴۱ هزار تن گندم در شهرستان هرسین

کرمانشاه- فرماندار شهرستان هرسین گفت: پیش بینی میزان تولید گندم، جو و کلزا در سالجاری به ترتیب ۴۱۳۲۰ تن، ۸۹۲۵ تن و ۵۹۳ تن می‌باشد که در ۴ مرکز خرید در سطح شهرستان جمع آوری می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به نزدیک شدن زمان برداشت غلات و کلزا، امروز جلسه‌ای در این راستا  با حضور فرماندار و دیگر اعضای جلسه در محل فرمانداری شهرستان هرسین برگزار شد.

 در این جلسه امیر شاه آبادی فرماندار شهرستان هرسین با اشاره به راهبردها و خط مشی های دولت  در راستای حمایت از بخش کشاورزی اظهار داشت : نگاه دولت در  مدیریت بخش کشاورزی افزایش بهره وری، کاهش واردات و افزایش صادرات است.

شاه آبادی بر برنامه ریزی و پیگیری ادارات مرتبط در خصوص تسریع در امور خرید و پرداخت به موقع وجه گندم جهت رضایتمندی کشاورزان تأکید کرد. 

فرماندار هرسین بیان داشت: در شهرستان هرسین انواع فرآورده‏ های دامی و بیش از ۳۰  نوع  محصول کشاورزی تولید می‏ شود که این میزان در سال گذشته ۲۵۹۳۱۶  تن انواع محصولات کشاورزی که معادل ۷ درصد کل تولیدات استان است بوده است و تعدادی از این محصولات از قبیل پیاز، چغندرقند، ذرت، گندم و جو از نظر کیفی و تولید در واحد سطح، شاخص می‏ باشند .

شاه آبادی اظهار داشت: پیش بینی میزان تولید گندم، جو و کلزا در سالجاری به ترتیب ۴۱۳۲۰ تن، ۸۹۲۵ تن و ۵۹۳ تن می‌باشد که در ۴ مرکز خرید در سطح شهرستان جمع آوری میشود. 

 فرماندار هرسین از مسئولین خواست که در راستای استاندارد سازی باسکول های مراکز خرید گندم، حذف واسطه ها و جلوگیری از خروج غیرقانونی گندم در شهرستان اقدامات لازم را به عمل آورند.

کد مطلب 3992597

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