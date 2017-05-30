ابتلای قطعی انسان به تب کریمه کنگو در فارس مشاهده نشده است

دکتر حسین فرامرزی در گفتگو با خبرنگار مهر توضیح داد: تاکنون اقدامات پیشگیرانه ویژه ای در سطح استان فارس صورت گرفته و مراقبت ها نیز تشدید شده است تا موردی از ابتلای انسانی وجود نداشته باشد.

وی با اشاره به اینکه در این رابطه همکاری نزدیک با سایر مراجع و ارگان ها برقرار شده، بیان کرد: باتوجه به اینکه منبع این بیماری دام و ناقل آن نیز کنه است با دامپزشکی در این زمینه همکاری نزدیکی داریم.

مدیر گروه بیماری های واگیر دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به اینکه موراد ابتلایی که به صورت مستقیم رخ می دهد شامل تماس با دام آلوده یا پوست و خون دام آلوده رخ است که سعی شده با همکاری های بین ارگان ها از گسترش این بیماری جلوگیری به عمل آید، گفت: در تلاش هستیم که همچنان سیستم بهداشتی و درمانی را آماده نگه داریم تا بتوانیم اقدامات مقابله ای را با سرعت انجام دهیم.

دکتر فرامرزی با اشاره به اینکه چنانچه هر فردی با دام سرو کار داشت و علائم این بیماری نظیر تب، لرز، خونریزی، درد عضلانی و.. را مشاهده کرد فورا به مراکز درمانی مراجعه کند، ادامه داد: مردم آگاه باشند که گوشت مورد نیاز خود را حتما از مراکز مجاز توزیع گوشت نظیر قصابی های مجوز دار تهیه و به شدت از ذبح دام به صورت شخصی یا مراجعه مستقیم به دامداری ها خودداری کنند.

وی افزود: در عین حال دانشگاه علوم پزشکی تمام اقلام مورد نیاز دارویی برای درمان را برای ماه های آینده پیش بینی و ذخیره سازی کرده و در این بخش هیچگونه مشکلی وجود ندارد.

دکتر فرامرزی بیان کرد: هر سال موارد مشکوک به ابتلای انسانی این بیماری در فارس داشتیم و سال گذشته نیز موارد مشکوکی وجود داشت اما منجر به ابتلای قطعی به بیماری نشد اما بازهم باید به هشدارها توجه کرد و حتما نکات پیشگیرانه از سوی مردم انجام شود.