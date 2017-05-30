تأمین امنیت برای اعزام زائران به حرم مطهر/اتخاذ تدابیر ترافیکی

به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله حقیقی پیش از ظهر سه‌شنبه در جلسه ستاد ارتحال امام خمینی (ره) با اشاره به اینکه طی جلسات گذشته مسئولیت همه دستگاه‌ها در این رابطه مشخص‌شده است، اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده حدود ۲۰ هزار زائر از البرز به حرم مطهر امام راحل (ره) اعزام می‌شوند.

وی اضافه کرد: همه امکانات و شرایط برای حضور، اعزام و بازگشت زائران حرم مطهر فراهم‌شده تا زائران در کمال امنیت و آرامش اعزام شوند.

حقیقی با اشاره به اتخاذ تدابیر لازم برای برگزاری مراسم‌های بزرگداشت امام خمینی در استان، بر لزوم تأمین امنیت راه‌ها به دلیل افزایش احتمالی ترددها تأکید کرد و گفت: از مسئولان مربوطه انتظار می‌رود که مشکلات و موانع راه‌های درون و برون‌شهری را برطرف کنند.

حقیقی اضافه کرد: با توجه به اینکه مسئولیت روسای ستادهای شهرستان‌ها و همه اعضا مشخص‌شده امید است همه در حوزه وظایف خود به نحو مطلوب اقدام کند تا جای هیچ‌گونه ابهام و اشکالی نباشد.

وی با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی دقیق به زائران، گفت: امید است استان البرز این بار نیز با برگزاری مراسمی باشکوه و درشان نظام جمهوری اسلامی ایران دین خود را به امام (ره)، مقام معظم رهبری و انقلاب اسلامی ادا کند.

وی در بخش دیگری به حضور حداکثری شهروندان البرزی در انتخابات بیست و نهم اردیبهشت‌ماه اشاره کرد و گفت: حضور حدود ۸۰ درصدی البرزی‌ها پای صندوق‌های رأی برگ زرینی بر دفتر تاریخ استان بود.

حقیقی تأکید کرد: ملت ایران اسلامی با وحدت و همدلی برای ارتقای منافع و مصالح ملی گام برداشته و باشکوه هرچه‌تمام‌تر پای صندوق‌های رأی حضور پیدا کردند.

وی گفت: حضور پرشور و وحدت‌آفرین مردم در مراسم ارتحال امام (ره) نیز بر این شکوه و عظمت نظام افزوده و راه دسیسه‌های معاندان داخلی و خارجی را مسدود خواهد کرد.