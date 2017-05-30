چالش امنیتی در انتخابات استان همدان وجود نداشت/ثبت ۱۳۴ فقره شکایت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم الهی تبار ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با گرامیداشت یاد امام خمینی(ره) اظهار داشت: از مردم ایران بابت خلق حماسه ای جاودانه تشکر می کنم.

وی با اشاره به مشارکت ۴۱ میلیون ایرانی در انتخابات، عنوان کرد: در روز ۲۹ اردیبهشت ۴۵ میلیون نفر پای صندوق های رأی آمدند که تعدادی موفق به انداختن رأی خود در صندوق نشدند که این میزان حضور نشان دهنده افزایش سرمایه اجتماعی نظام است.

الهی تبار با بیان اینکه فضا برای مشارکت تمام جریانات سیاسی فراهم بود، عنوان کرد: دیدگاه ها و برنامه ها و نظرات مردم از طریق صندوق های رأی اعلام شد.

وی در ادامه بابیان اینکه هیج جریان سیاسی در ایران وجود نداشت که انتخابات را تحریم کند و به طور قطع این فضا قدرت نرم جمهوری اسلامی را افزایش داد، گفت: اگر امروز امنیت پایدار وجود دارد مرهون حضور مردم در صحنه است.

وی بابیان اینکه در انتخابات شور و نشاط سیاسی ایجاد شده در جامعه را شاهد بودیم و مردم پیروز این انتخابات بودند، گفت: انتخابات مظهر ارائه راهبردها و سیاست های مختلف است تا مردم بر اساس آن دست به انتخاب بزنند و انتخاب حداکثری مردم، انتخاب تمام مردم خواهد بود.

رئیس ستاد انتخابات استان همدان همچنین عنوان کرد: حجت الاسلام روحانی در حوزه امنیتی، جنگ تحمیلی و پدافند کشور مسئولیت های خطیری را بر عهده داشت و برای خدمت به مردم وارد عرصه شد.

۹۵۱ هزار و ۲۰۳ رأی در استان همدان به ثبت رسید

وی با بیان اینکه در استان همدان ۹۵۱ هزار و ۲۰۳ رأی به ثبت رسید، گفت: این آمار نسبت به انتخابات مجلس شورای اسلامی که ۸۴۸ هزار رأی بود حدود ۱۰۰ هزار رأی افزایش یافت.

الهی تبار با اشاره به اینکه در مجموع تعداد آراء باطله ۲۸ هزار و ۹۹۰ رأی شامل سه درصد از مجموع آراء بوده است، اظهار داشت: ۹۲۲ هزار و ۲۱۳ رأی در استان همدان آراء صحیح بوده است.

وی با بیان اینکه یک میلیون و ۲۸۸ هزار نفر در استان همدان واجد شرایط رأی دادن بودند، اظهار داشت: ۷۳.۸ درصد از مردم استان همدان در انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهرها و روستاها شرکت کردند که ۴۱۸ هزار و ۶۳۶ رأی به نام حجت الاسلام حسن روحانی در همدان به ثبت رسید.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری همدان همچنین عنوان کرد: ۵۹ درصد آراء در شهرها و ۴۱ درصد نیز در روستاها ثبت شد که با ترکیب جمعیتی استان همخوانی دارد.

بیشترین مشارکت در استان همدان به میزان ۸۲.۸ درصد به تویسرکان اختصاص دارد

وی با بیان اینکه بیشترین مشارکت استان به میزان ۸۲.۸ درصد به تویسرکان اختصاص دارد، اظهار داشت: بهار و رزن نیز در رتبه های بعدی مشارکت قرار دارند و کمترین مشارکت نیز ۶۹ درصد بوده است.

الهی تبار با اشاره به اینکه در سطح شهرها بیشترین گرایش به سمت حجت الاسلام روحانی بوده و در سطح روستاها گرایش به سمت حجت الاسلام رئیسی بوده است، عنوان کرد: شهر همدان با ۲۶۹ هزار رأی مشارکتی افزون بر ۶۹.۵ درصد داشته که ۵۵.۲ درصد افراد به حسن روحانی رأی دادند.

رئیس ستاد انتخابات استان همدان با بیان اینکه ۷۹.۵ درصد از واجدین شرایط شهر اسدآباد رأی داده اند و این شهر بیشترین مشارکت را در بین شهرهای استان داشته است، عنوان کرد: قشر سنی ۲۶ تا ۳۵ سال با۲۱۵ هزار نفر بیشترین آراء را به خود اختصاص دادند و سنین ۳۶ تا ۴۵ سال به میزان ۲۰۳ هزار نفر در رتبه بعدی قرار دارد که در مجموع می توان گفت ۵۰ درصد از شرکت کنندگان ۲۶ تا ۴۵ سال سن داشتند.

الهی تبار افزود: ۲۱۱ نفر از جمعیت رأی دهنده استان همدان نیز بیش از ۹۶ سال سن داشتند.

۵۴ درصد رأی دهندگان در استان همدان خانمها بوده اند

معاون سیاسی و امنیتی استانداری همدان گفت: ۵۴ درصد رأی دهندگان در استان همدان خانمها و ۴۶ درصد نیز آقایان بودند.

الهی تبار با بیان اینکه ۱۳۳ هزار نفر از ۱۸ تا ۲۵ ساله های استان همدان نیز رأی دادند، عنوان کرد: ۳۴ هزار و ۶۰۰ نفر از جمعیت استان رأی اولی بودند.

رئیس ستاد انتخابات استان همدان در ادامه با بیان اینکه در انتخابات سعی شد تمام توان نهاد اجرایی با همکاری هیئت نظارت انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر به کار گرفته شود، گفت: تسهیلات لازم برای حضور مردم در پای صندوق های رأی در نظر گرفته شده بود.

رئیس ستاد انتخابات استان همدان همچنین عنوان کرد: آراء به ثبت رسیده در سامانه از ساعت ۱۲ شب به بعد پذیرفته نشد در حالیکه در دوره های قبل کسانی که در شعب حاضر بودند می توانستند رأی دهند.

محمدابراهیم الهی تبار با بیان اینکه ثبت رأی با شناسنامه های اموات و مواردی مشابه دیگر وجود نداشت، عنوان کرد: هیچ گونه اعتراضی در خصوص برگزاری انتخابات الکترونیک در استان جز در شهرستان نهاوند و در زمان شمارش آراء اعلام نشد.

وی ادامه داد: با برگزاری الکترونیکی انتخابات، شائبه های موجود برطرف خواهد شد و دیگر مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت.

چالش امنیتی در انتخابات استان همدان وجود نداشت

معاون سیاسی و امنیتی استانداری همدان با اشاره به اینکه چالش امنیتی در انتخابات استان وجود نداشت، گفت: تمام تمهیدات لازم به کار گرفته شد تا مشکل امنیتی در استان ایجاد نشود و خوشبختانه اتفاقات خاص امنیتی در انتخابات همدان مشاهده و ثبت نشد.

وی با بیان اینکه ۲۳ هزار نفر در استان همدان انتخابات را در شعب مدیریت کردند، اظهار داشت: در هر شعبه اخذ رأی ۳ تا ۵ نفر از هیئت نظارت، یک نفر از هیئت نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا و یک نفر از بازرسین وزارت کشور حضور داشتند.

رئیس ستاد انتخابات استان همدان افزود: با وجود تبلیغات سالم و ناسالمی که صورت گرفت، نتیجه این شد و انتخاب مردم اینگونه بود.

الهی تبار با بیان اینکه ستاد حجت الاسلام رئیسی ۳۰ سخنرانی و ستاد حجت الاسلام روحانی ۱۴ سخنرانی در ایم تبلیغات در استان همدان داشت، عنوان کرد: به شش سخنرانی مراسم حجت الاسلام روحانی در استان همدان مجوز داده نشد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری همدان در خصوص شائبه های ایجاد شده مبنی بر تبلیغاتی بودن اهدای هدیه استاندار به دو رأی دهنده در روز انتخابات، گفت: استاندار مقابل چشم خبرنگاران و مردم از پدر شهید و مادر ۱۰۴ ساله تقدیر کرد و باید پرسید کسی که با عشق پای صندوق رأی آمده، قابل تقدیر نیست؟

وی در خصوص تایید صحت انتخابات شورای شهر در همدان ادامه داد: هنوز فرصت رسیدگی به شکایات و تخلفات برای تأیید صحت انتخابات شورای اسلامی شهرها و روستاها وجود دارد.

۱۳۴ فقره شکایت در انتخابات شورای اسلامی شهرها و روستاها در استان به ثبت رسید

الهی تبار با بیان اینکه در سطح انتخابات ریاست جمهوری شکایتی ثبت نشد، گفت: ۱۳۴ فقره شکایت در انتخابات شورای اسلامی شهرها و روستاها در استان به ثبت رسید که عمده شکایات در خصوص عدم توجه به کد نامزد، خرید و فروش رأی، غیر بومی بودن رأی دهندگان، عدم حضور نماینده کاندیدا در شعبه و پذیرایی از مردم با ناهار و شام از سوی برخی کاندیداها بوده است.

وی افزود: بیشترین شکایت در شهر همدان بوده که تعداد ۳۱ فقره شکایت به ثبت رسیده است.